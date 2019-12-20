ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві 4-річна дівчинка через іграшку "слайм" потрапила до реанімації (відео)

STYLERЖиття    20.12.2019 - 22:03
У Києві 4-річна дівчинка через іграшку "слайм" потрапила до реанімації (відео)
У Києві дитина потрапила в реанімацію через іграшку слайм (фото: РБК-Україна)

У Києві дитину госпіталізували після того, як вона вдихнула "слайм"

У Києві чотирирічна дівчинка отримала хімічні і токсичні опіки легенів через одну з найпопулярніших в наші дні іграшок, так званий "слайм". Дитина потрапила в реанімацію, про це йдеться в сюжеті ТСН.

Дитина, ймовірно вдихнула шматочок слайма. Це дуже поширена і улюблена дітьми іграшка - субстанція, яку можна м'яти і розтягувати. Є кілька різновидів іграшки, залежно від тянучості і липкості. "Слайм" також називають "лизуном", "антистресом" або "жуйкою для рук". Крім готової іграшки в пластиковій ємності можна придбати набори для виготовлення слаймів своїми руками.

Крім того, блогери розповідають дітям, як виготовити слайм вдома. Подібні рецепти користуються великою популярністю.

Лікарі "Охматдиту" настійно рекомендують батькам наглядати за дітьми під час гри з лизунами. Адже медики київської лікарні вже не вперше стикаються з травматизмом через іграшку.

Мама дівчинки розповідає, що ввечері вона почала кашляти, а коли лягла спати покашлювання посилилося. Мама відвезла дитину в "Охматдит", де її приголомшили: у малюка в бронхах знайшли шматок речовини, схожий на клей. Потім батьки згадали, що дитині нещодавно купили слайм, з якими вона із задоволенням грала.

Дитина, швидше за все засунула шматочок слизу в ніс, а потім вдихнула. Щоб витягнути речовину з тіла дівчинки, довелося застосувати загальний наркоз. Медики кажуть, що дівчинка отримала опіки через розчинник і клей, з яких і роблять слайми.

Дитина два тижні провела у реанімації, була підключена до ШВЛ, і введена в медикаментозний сон. Дівчинка тільки почала відновлюватися і йти на поправку. Тим не менш, вплив токсинів на організм дитини в майбутньому передбачити дуже складно.

Одним з інгредієнтів слайма є тетраборат натрію, або борна кислота. Речовину можна вільно купити в аптеці. Хіміки кажуть, що вона зовсім не підходить для дитячих іграшок, адже по чотирибальній шкалі має токсичність з цифрою "два".

У Києві дитина потрапила в реанімацію через іграшку слайм (відео: YouTube/ТСН)

В Одесі на хокейному матчі побилися діти: тренер допомагав бити суперників Україна увійшла у п'ятірку країн за кількістю смертей через забруднення середовища
Новини України преступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся