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Насколько полное солнечное затмение опасно для людей: чего ждать 8 апреля

Воскресенье 07 апреля 2024 17:31
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Насколько полное солнечное затмение опасно для людей: чего ждать 8 апреля Как полное солнечное затмение влияет на здоровье и психику людей (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

8 апреля произойдет солнечное затмение, оказывающее влияние на нашу психику, и за которым, на этот раз, можно будет наблюдать.

О влиянии солнечного затмения на психику людей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на BBC.

Как солнечное затмение влияет на психику людей

Новое апрельское затмение заслуживает особого внимания из-за того, что его смогут наблюдать на очень большой территории около 31 миллиона человек, представить трудно, какое количество людей будут заняты одним делом во всем мире.

Согласно последним исследованиям, полное солнечное затмение может сильно повлиять на человеческую психику, в частности, вызвать чувство благоговения, смирения и единства с другими людьми. Хорошо это или плохо - решает каждый сам для себы по ощущениям.

Какими бы интригующими ни были научные эксперименты, они не обязательно отражают спонтанную реакцию людей на природные явления за пределами лаборатории - это волновало Шона Голди, когда он брался за свою докторскую работу по реакции человечества.

"Люди могут стать более дружественными, поскольку начинают ощущать более тесные социальные связи с другими людьми и со своим сообществом", - говорит ученый Шон Голди.

Насколько полное солнечное затмение опасно для людей: чего ждать 8 апреля

Как солнечное затмение 8 апреля повлияет на психику людей (фото: Freepik)

По словам Дачера Келтнера, психолога из Университета Беркли, солнечное затмение может успокоить "внутреннего критика" и замотивировать человека открываться вселенной, дать возможность своему разуму видеть закономерность жизни и магию, которая может с нами происходить.

В то же время, как отмечает Голди, последствия положительного влияния были относительно кратковременными - около 24 часов.

Также это хороший способ для ученых исследовать реакцию людей, что сможет показать скорость постинга фото и видео во время солнечного затмения.

По сути, ничего плохого оно за собой не несет, но позволяет почувствовать что-то новое и помогает ученым делать новые исследования.

Раньше мы рассказывали, чего ждать от нового Коридора Затемнений.

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