Астролог объяснила, чего ждать от нового Коридора Затмнений

Один из самых главных периодов года - затемнение начинается уже и именно поэтому надо быть в курсе, что именно для нас готовит новый коридор затемнений.

Чего ждать от нового Коридора Затемнений

"Начнем с того, что такое Коридор Затмения. Если брать нашу с вами ситуацию, то первое Лунное Затмение у нас происходит 25.03, второе - 08.04. Время между ними называют коридором", - начала свой прогноз Анастасия.

И это то самое кармическое, магическое, называйте как хотите 5 время, которое каждому из нас дает свое. Для кого-то понимание, для кого-то закрытие вопросов, полное обнуление, начало, для кого-то конец, но суть одна.

Затемнение - это то, от чего не уйдешь, в этот период происходят события, которые "прописаны заранее".

"В затемнение происходит то, что у нас по программе, судьбе, кто как говорит. В этот период происходят те события, от которых невозможно не убежать, и более того скажу, что бежать и не надо, какими бы они там ни были", - заметила астролог.

Самый счастливый человек, живущий по своей программе. Это ваш первый выбор, еще до того, как вы сюда пришли.

Чего ждать от Коридора Затемнений (фото: Freepik)

Затемнение проходит через наши кармические узлы, и активирует программу для тех, кто не в ней, дает подсказки, дает ясное видение ситуаций, поэтому если вам какая-то правда не понравилась, то это не проблема. Это только ваше невосприятие, понимаете.

В период затемнения происходит то, что вам нужно, а не то, что вы хотите. И в этом разница. Поэтому, для тех, кто говорит, что затмение - это очень страшно, это люди, которые не полностью понимают, какие процессы при этом происходят, и почему наоборот нужно ждать этот период.

"Период затемнения - информацию не фильтрует и представляет ее в таком виде, в котором вы ее выбрали еще очень давно. Поэтому, это время - лучшая подсказка. Все темы, которые сейчас освещаются в вашей жизни - это те темы, фокус внимания к которым должен быть направлен максимально", - говорит Анастасия.

Затемнение никогда не будет мягко представлять информацию. Подаётся в чистом виде, и вы сами решаете, что с ней делать. Но точно нельзя игнорировать.

"Затмение сейчас проходит через ось Овен-Весы. Это очень важное время. помним, да, существует два пути. Высший и нищий. Какие два пути у Овна в Высший - "одиночка", Низший - "агрессор".

"Одиночка" - это не об уединении. Это о "Я есть у себя". "Я воин". Но не "агрессор". Это о действиях. Это когда "Я поступаю так, как хочу этого я, а не как этого хотят другие". Это о характере, о духе и воле, но никак не об агрессии и злобе.

Затемнение высвечивает общую картину и лично каждого. Личная - вы смотрите для себя сами, общая – та, которую все видят. Мы видим какое затмение у нас было осенью.

"Глобально мы идем по более низкому пути. Сейчас пока так. Давайте теперь о личном состоянии. Вот Овен Весы - это общение, об отношениях, умении договориться. Сейчас только это работает в пространстве", - пишет астрологиня.

Мы умножаем сейчас много вещей. И случайно можем умножать агрессию даже тогда, когда этого не чувствуем.

Чем больше агрессии - тем больше ее будет и сейчас, именно поэтому я в последнее время всегда повторяю здесь вам о том, чтобы вы больше помогали, а не подключались к более низкому. Это работает сейчас на сто из ста.

Чем больше договоренностей - тем будет легче жить. Или или. По другому никак. Поэтому, в такой адской борьбе, в которой живем мы сейчас - очень важно помнить о простых, но очень важных вещах.

Особенно сейчас в коридор затемнения - включаются очень много программ, каждый из нас за ними сейчас наблюдает и если у вас ничего не происходит в жизни - это лишь значит то, что ваших движений очень мало, и не говорите что это не так.

Каждый "скептик" имеет свое право на свое мнение, но это же ваша жизнь, если вы "ныете", что ничего не происходит, то возможно надо исключать того скептика, и хотя бы к чему-то прислушиваться. Выбирайте сами как вам жить лучше.

Те, у кого ничего сейчас не происходит - вы не двигаетесь. Помогают и видят тех, кто делает шаги, и не один, не два, не десять. А тысячу в секунду. Потому что это время как раз для шагов.

Партнерские отношения и отношения. Это глобальная тема затмения, сейчас происходит много конфликтов, расставаний, знакомств, ссор. Важно разговаривать, договариваться, включайте дипломатию без криков и агрессий, помните о двух путях.

По Овну - это гордость, но не гордыня. Имейте честь и уважение. А те, кто этого не заслуживает, почему они тогда рядом сейчас?

Поднимаются важные вопросы, поднимаются важные темы и не игнорируйте их. Важные разговоры, планы с партнером, разговаривайте обо всем, о чем не могли говорить раньше.

"Для каждого затмения пройдет так, как надо. Сейчас очень внимательно к своей жизни и я не утрирую. Сейчас серьезный период", - отметила Анастасия.

Помним главную вещь - все, что сделано в затемнении - это надолго. Поэтому астролог советует внимательно относиться к конфликтам и расставаниям, потому что это может затянуться.

Если вы разводитесь - будет очень трудно что-то повернуть назад, поэтому и говорят, чтобы не делали важных вещей в этот период. Но с этим фактом Анастасия не согласна.

"Делать важные вещи как раз и надо, если вы точно уверены. Например, если давно хотели, но не могли разойтись с кем-то - это лучшее время. Если вы решаете строить семью с партнером, если обсуждаете планы - это имеет большой потенциал", - говорит Анастасия.

Главный мотив затемнения - это брать подсказки. Это самый лучший ресурс. Действие затемнения уже началось.

Чего ждать от Коридора Затемнений (фото: Freepik)

Что уже начало происходить? Какие темы проживаете сейчас?

Все темы, которые поднимаются сейчас в вашей жизни - эти темы должны быть открыты и вы должны к чему-то прийти. Даже если не знаете пока с этим делать, старайтесь думать для чего это вам и не убегать, если вы уже знаете ответ.

Помните, вы себе не враг. Только ваши руки и голова - лучшая ваша помощь.

Не принимайте решений сейчас, в которых не уверены. Затемнение - это о душе, о программе, сердце, но точно не о голове и логике. Исключайте логику. Не ссорьтесь сейчас, не входите в сомнительные истории. Помните, что то, что сейчас завязывается - это надолго.

"И еще одно правило затемнения. Все, кто сейчас идет из вашей жизни, с кем вы заканчиваете общение - это те люди, которым уже не место рядом с вами. Просто отпускайте, и потом поймете для чего это вам. Все, что идет от вас сейчас - должно было уйти уже давно", - завершает астрологиня.