Насколько чистые стаканы в Укрзализныце: известный блогер устроил проверку

Чаепитие в поездах Укрзализныци – это уже ритуал, без которого представить поездку невозможно. Но вот хорошо ли моют стаканы в УЗ?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на известного блоггера Олега Репича в Instagram.
Блогер рассказал на видео, как отдал стаканы из УЗ на проверку.
Образцы микрофлоры из стенок стаканов передали в лабораторию. По результатам исследований выявили несколько видов стафилококка: hominis и warneri, эти бактерии не вредны.
Однако наличие стафилококка говорит о том, что стаканы моют не слишком тщательно.
В комментариях люди написали, что было бы интересно проверить чистоту белья в вагонах УЗ.
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