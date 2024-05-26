День Киева 2024: звезды назвали любимые и особенные места столицы

Традиционно в последнее воскресенье мая украинцы отмечают День столицы Украины. И в честь этого праздника звезды "Нового канала", которые снимаются в сериале "Будиночок на щастя", Назар Заднепровский и Виталина Библив поделились своими воспоминаниями о Киеве.

Куда советует сходить Заднепровский

"Когда в гости приезжают родственники или друзья и просят показать Киев, я обязательно веду их по своему любимому маршруту. Золотые ворота, София, Михайловский собор, фуникулер, Почтовая площадь, речной вокзал. Это если мало времени", - рассказал актер.

"Если его немного больше, то и маршрут длиннее. Так, после Михайловского собора идем на Андреевский спуск. Далее - Контрактовая площадь, Подол, Почтовая площадь, речной вокзал. И в любом случае "вишенка на торте" - экскурсионный корабль по Днепру . Удивительные пейзажи!" - добавил он.

Заднепровский отметил, что он коренной киевлянин и видел мир. Но столица Украины - город особой силы.

Заднепровский рассказал, куда стоит сходить в Киеве (фото предоставлено пресс-службой)

Что Библиев думает о Киеве

"Для меня Киев - это сплошная любовь. Каждый год у меня с Киевом роман. Осенью, летом, зимой или весной… Всегда! Каждый день узнаю новые и интересные места. Особенно теплая для меня Татарка и валы там. Оттуда можно увидеть красивый Подол, закат и восход солнца", - рассказала актриса.

"Это эмоционально мое место, ведь неподалеку было общежитие театрального института, и мы бегали на валы, как только теплело. Преимущественно репетировали этюды. Но кроме учебы, конечно, отдыхали, играли на гитаре, писали стихи, целовались", - вспомнила она.

Актриса Виталина Библив рассказала, почему любит Киев (фото предоставлено пресс-службой)

Библив не скрывает, что обожает Киев и каждую его улицу. По мнению актрисы, в нашей столице вообще нет локаций, на которые не стоило бы обратить особое внимание.

"Центр, Софиевская Борщаговка, или Троещина… Везде есть очень интересные и красивые места. С днем рождения, любимый город!" - резюмировала звезда.