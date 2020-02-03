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Нашестя мишей: школярі в Луцьку ловлять гризунів руками і викидають у вікно

STYLERЖиття    03.02.2020 - 22:21
Нашестя мишей: школярі в Луцьку ловлять гризунів руками і викидають у вікно
Нашестя мишей в Луцьку (Колаж РБК-Україна)

Ліцей у Луцьку облюбували миші, які носяться по кабінетах

У Луцьку, в приміщенні ліцею №3, школярі ловили руками мишей, які вільно переміщалися по класах навчального закладу. Діти зняли на відео, як ловлять гризунів руками і викидають їх у вікно. Крім того, миші настільки не бояться людей, що самі залазять у шкільні рюкзаки.

Як наголошується в сюжеті місцевого телеканалу "Аверс", 30 січня, діти зафіксували на камери чотири гризуна, які спокійно пересувалися по поверхах і кабінетах.

Директор ліцею у коментарі для журналістів зазначив, що в 2020 році без гризунів ніяк не можна, так як цей рік за східним календарем – рік Миші.

"Зрозуміло, що це все жарти. Коли виявили цю ситуацію, то взяли мишоловки і виловили їх", - розповів Віктор Савчук і додав, що від отруєного зерна в школі відмовилися, щоб потім не шукати, куди мишка забилася і звідки смердить.

А ось діти зовсім не раді, що мишей відловили. Відео розваг з гризунами вони розмістили в соціальних мережах і встали на захист мишей. Вони пишуть в коментарях, що миші абсолютно нешкідливі і з ними процес навчання став набагато веселіше.

Нашестя мишей в ліцеї Луцька

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