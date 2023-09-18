Стало известно, какой фильм от Украины будет претендовать на Оскара

Украинская киноакадемия выбрала фильм, который будет представлять нашу страну среди претендентов в номинации на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Киноакадемия определилась с фильмом-претендентом на Оскар

Претендентом на Оскара от Украины стал фильм "20 днів у Маріуполі" украинского журналиста и фотографа Мстислава Чернова. Вместе с Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

В ленте показано начало полномасштабного вторжения, бомбардировки роддома и спасение автора ленты и его коллег из Associated Press из окруженного российскими войсками города.

Фильм выбрали 18 сентября на заседании путем голосования членами Украинского Оскаровского Комитета, главой которого является Валентин Васянович.

В национальном отборе принимали участие пять фильмов: "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, "Залізні метелики" Романа Любого, "Памфір" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Терикони" Тараса Томенко и "ШТТЛ" Адриена Уолтера.

Что известно о фильме "20 днів у Маріуполі"

Авторы документального фильма находились в Мариуполе в начале вторжения российской армии. И только на 21-й день им удалось уехать из города. Около 30 часов отснятых кадров журналистам удалось вывезти с собой через гуманитарный коридор. Перед тем 10% кадров они отправили из оккупированного города через интернет - они нашли единственную точку в городе, где еще ловила сеть.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале Sundance, где фильм получил приз зрителей. Потом были показы и награды еще на 6 фестивалях. А журналисты за свою работу получили Пулитцеровскую премию.

Какие отзывы зрителей на этот фильм

Ранее актриса Ирма Витовская в эксклюзивном комментарии Styler заявила, что хочет, чтобы именно этот фильм получил Оскара.

"Надеюсь, что за "20 днів у Маріуполі" нам дадут "Оскара". Этот фильм сейчас идет в прокате, призываю украинцев - идите, посмотрите. Я даже водила своего 12-летнего сына на него", - заявила актриса.

Посмотреть фильм "20 днів у Маріуполі" также призвала режиссер и драматург Наталья Ворожбит.

"Это один из наших сверхважных документов-доказательств о преступлениях России. Я смотрела сердцем и животом, такое ощущение. Будто жила страшную ту жизнь. Будто жила и считала дни, которые приближали к окончанию фильма, потому что знала же, что их будет 20-ть А когда в конце появился титр, что Мариуполь захватили на 86 день…То есть через 66 дней после того, как уехали последние журналисты и авторы фильма из Мариуполя, и что нет больше никаких профессиональных свидетельств об аде, который происходил дальше. Такого страшного финала в кино я не припомню", - написала Ворожбит в Faсebook.

Украинцы в ФБ тоже делились эмоциональными отзывами после просмотра фильма.

Реакция зрителей на фильм "20 днів у Маріуполі" (скриншот)