Стали метою №2: Зеленська розповіла про перші дні війни

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про те, як вона разом з дітьми пережила перші дні війни, про евакуацію і спілкування з чоловіком. Їй довелося відключити телефони, вийти з соціальних мереж і постійно переміщатися під охороною.

Про це Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю для видання Time.

Останні дні напруженість витала в повітрі

В останні дні перед повномасштабним вторгненням Росії напруженість витала в повітрі. Олена Зеленська згадує, що розмови про війну висіли в повітрі, охоронці нервували, а блоги були наповнені порадами для потенційних біженців.

23 лютого Зеленська зробила позначку приготувати валізу для сім'ї, але так цього і не зробила. До останнього ніхто не вірив, що Росія атакує Україну, хоча всі звіти розвідки показували, що російські військові до цього готові.

Того вечора вона лягала спати та не уявляла, що це буде останній раз на довгі місяці, що вона поруч з чоловіком.

Вранці 24 лютого Росія атакувала Україну і розділила сім'ю президента, як і багато інших українських сімей. Зеленський залишився в Києві, а його дружина разом з дітьми змушена була виїхати в безпечне місце. Їй довелося зупинити всі свої проєкти та роботу на кілька тижнів.

Фото: Олександр Чекменев для TIME

24 лютого в родині президента України

На світанку вони прокинулися від гуркоту вибухів. Олена Зеленська виявила чоловіка вже зібраного на роботу.

"Емоційно він був схожий на струну на гітарі, натягнуту до межі. Але на його обличчі не було страху, розгубленості. Він був повністю зібраний, зосереджений", - згадує Зеленська.

Вони поговорили пару миттєвостей, і він сказав дружині, що почалася війна. Олена не знала, що запитати і йому було нічого більше сказати. Потім він пообіцяв зателефонувати пізніше і розповісти, що робити.

На той час прокинулися діти. 9-річний Кирило почав збирати речі в рюкзак: маркери, книгу-головоломку, частково зібраний набір "Лего". 17-річна Олександра спробувала зв'язатися з друзями через соцмережі.

На півночі російські війська перейшли кордон і намагалися оточити столицю, прибрати український уряд. Десантники з повітря спускалися на Київ, намагалися знищити аеропорти. Українські захисники та добровольці вели запеклий бій.

Над президентською резиденцією низько пролетів винищувач, і охоронці попросили сім'ю спуститися в підвал. Був ризик, що росіяни почнуть атакувати з повітря.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська з дітьми не хотіла тікати. І сказала чоловікові телефоном, що вони відчувають себе вдома в безпеці. Тим більше не хотіли залишати своїх вихованців: двох собак, кішку і папугу Кешу.

Але сперечатися не було сенсу, адреса резиденції була в ЗМІ. І Олена Зеленська спакувала речі сім'ї в одну валізу на коліщатках і поїхала в офіс президента, щоб попрощатися з чоловіком.

Зеленський прийняв рішення залишитися в Києві, і його команда була зайнята створенням командного центру в його кабінеті та оперативної кімнати. Прощання було швидким, на очах у помічників. Вони обнялися та обмінялися квапливими словами.

"Це була спокійна розмова перед дорогою", - каже Зеленська і додає, що в той момент вони обидва намагалися переконати дітей, що причин для паніки немає.

Сім'я Зеленського стала ціллю № 2

Зеленські розуміли небезпеку. Західні служби попередили, що росіяни прагнуть вбити президента або його захопити. У своєму відеозверненні він сказав, що ворог позначив його як ціль №1, а сім'ю - як ціль №2.

Щоб звести до мінімуму ризик замаху, Зеленській та її дітям довелося вийти з мережі. Вони не могли взяти свої мобільні пристрої або увійти у свої облікові записи в соціальних мережах - їх могли використовувати для відстеження.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Перед від'їздом Зеленська опублікувала коротке повідомлення в Facebook: "Сьогодні я не буду панікувати та плакати. Я буду спокійною і впевненою. Мої діти дивляться на мене".

Друзі в Європі запропонували прихистити сім'ю на час війни. Але Зеленську і дітей не вивезли з країни, і не стали ховати в секретних бункерах. Вони залишилися в Україні, але були змушені були постійно пересуватися і змінювати місце розташування, щоб уникнути небезпеки.

"Ви просто сподіваєтеся, що ви зараз в безпеці. Ви не знаєте, що станеться через дві години", - розповідає про перші дні війни Зеленська.

Невизначеність породила максимально користуватися зручностями в тих місцях, де їх приймали. Тому, що було невідомо, коли встигнеш і коли наступного разу доберешся до нормального душу.

З міркувань безпеки їм не дозволили спілкуватися з президентом по відеозв'язку. І вони розмовляли тільки по захищених телефонних лініях, про що потрібно було домовлятися заздалегідь.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Вечірні виступи президента по телевізору стали розрадою для дітей.

"Вони бачили, що тато був на роботі та виглядав нормально. У цьому була якась стабільність", - підкреслює перша леді.

Їй було складно продовжувати роботу. До війни вона вела кампанії в галузі освіти, програму з поліпшення шкільних обідів, кар'єру сценариста. Довелося зупинити абсолютно все.

Перші дні війни не залишали місця для смутку

Олена Зеленська зізнається, що перші дні не залишали місця для печалі, все було занадто сюрреалістично і дезорієнтувало. Вона одягла маску оптимізму і справлялася. Але потім адреналін почав спадати, і реальна картина жахала.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Російські танки рухалися в бік півдня, сходу, мільйони українців втекли від війни та біженцями стали близькі друзі Зеленських.

"Я розуміла, що можу більше ніколи їх не побачити, всіх, кого люблю. Напевно, це був перший раз, коли я плакала, перший раз, коли я дозволила своїм емоціям вирватися назовні. Я просто не могла цього винести", - розповіла Зеленська.

Їй було важко зв'язатися з близькими, дізнатися, де вони, чи всі цілі.

Другий тиждень війни

На другому тижні з'явилася рутина і сім'я Зеленського почала звикати до неї. Кирило робив уроки та малював. Але малюнки турбували Зеленську - замість Бетмена і Людини-павука хлопчик малював сцени війни та руйнування. Олександра стежила за новинами та допомагала готувати їжу для сім'ї.

До заборони на використання соцмереж Саша адаптувалася легше, ніж того очікувала її мама.

Згодом протоколи безпеки спростили, і сім'я Зеленського знову змогла скористатися інтернетом. Перша леді зізнається, що читати новини ночами - погана звичка, через те, що через неї та сирени вона не могла заснути.

Зеленська через два місяці покинула укриття

Вперше на публіку Зеленська вийшла 8 травня - щоб зустрітися з Джилл Байден, першою леді США. Зустріч відбулася на заході України. З того моменту Олена Зеленська стала активним і помітним прихильником захисту України на міжнародній арені.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Її робота зосереджена на розширенні можливостей організацій, які спеціалізуються на лікуванні травм, та їх зв'язку з державними установами.

Зараз вона надолужує згаяне - зустрічі, виступи, панельні дискусії та інтерв'ю. Вона спілкується з першими леді інших країн, які активно допомагають Україні.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Сім'я Зеленських живе окремо

З чоловіком Олена Зеленська змушена жити окремо, і вона розуміє, поки вирує війна - шансів повернутися до нормального життя мало. У травні вони ненадовго возз'єдналися і потім знову роз'їхалися.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Діти притиснулися до батька зовсім ненадовго, і Олена змогла побачити чоловіка. Але зараз вони знову бачать його тільки по телевізору і чекають, коли сім'я знову зможе разом повечеряти або подивитися фільм.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official