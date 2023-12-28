Корабль или воздушный шар? Как выглядит прототип капсулы Neptune для космического туризма

Американская компания Space Perspective создала прототип космической капсулы Neptune, которая сможет подняться в стратосферу с людьми на борту.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о компании и ее проекте, связанном с космическим туризмом.

Космический туризм от Space Perspective

Американская компания Space Perspective базируется во Флориде. В 2020 году она объявила о намерении заниматься космическим туризмом.

Проект компании предусматривает возможность для группы из восьми пассажиров и одного пилота совершить шестичасовой полет в стратосферу - на высоту 30 480 метров (примерно втрое выше, чем поднимается обычный пассажирский самолет).

По словам экспертов компании, на этой высоте хорошо видна "кривизна земли и темень космического пространства".

"Space Perspective спланировала ваше путешествие так, чтобы оно было волнующим и ярким - с достаточным количеством времени для спокойного созерцания", - отмечают в компании.

Уточняется, что астронавты называют влияние просмотра планеты Земля из космоса "сменой парадигмы" и это навсегда меняет мировоззрение человека.

Отметим, что конкурентами Space Perspective в области космического туризма являются Virgin Galactic и Blue Origin. Они предлагают поднимать людей на 80 км и 100 км соответственно.

Основное о Spaceship Neptune

Пассажиры Space Perspective будут путешествовать в стратосферу в герметичной капсуле под названием Neptune.

Так, вероятно, будет выглядеть путешествие со стороны (фото: spaceperspective.com)

В целом компания называет свой проект единственным в мире "космическим кораблем" (Spaceship Neptune) с нейтральным выбросом углерода.

"Космический корабль Neptune был разработан как самый доступный, устойчивый и безопасный аппарат на планете Земля или над ней", - отмечается на официальном сайте.

Spaceship Neptune состоит из нескольких "частей":

аэростата SpaceBalloon

системы резервного спуска

капсулы Neptune

Оригинальная идея (скриншот: spaceperspective.com)

"В отличие от других космических кораблей, у которых отсек с экипажем отделяется во время полета от одной системы и переходит в другую, капсула космического корабля Neptune остается прикрепленой к SpaceBalloon на протяжении всего полета - от взлета до приземления - создавая абсолютно безопасный и мягкий полет", - объясняют в компании.

Итак, согласно замыслу разработчиков, капсула Neptune будет буквально висеть под наполненным водородом "космическим шаром длиной с футбольный стадион".

Его будут наполнять газом (надувать) на земле, запускать со специального "морского космодрома" (marine spaceport), поднимать на необходимую высоту и опускать назад (при спуске с него будут медленно выпускать газ).

Потенциальный "путь" космических туристов (скриншот: spaceperspective.com)

Что известно о капсуле и стоимости полета

По расчетам ученых, подъем на запланированную высоту будет длиться два часа. В течение двух часов туристы смогут наблюдать за Землей, после чего понадобится еще два часа для спуска.

Внутри капсулу Neptune планируют оборудовать:

плюшевыми сиденьями

баром с прохладительными напитками

системой связи Wi-Fi (способной производить прямые трансляции)

панорамными окнами на 360 градусов

туалетом (на нижней палубе)

Вероятная внутренняя отделка капсулы (фото: spaceperspective.com)

Сейчас инженеры и другие специалисты создали лишь "внешнюю" часть.

Процесс создания капсулы (фото: spaceperspective.com)

Билеты на путешествие в Spaceship Neptune можно зарезервировать уже сейчас на официальном сайте компании. Стоимость резервации - от 1 000 долларов за место.

В общей сложности стоимость путешествия составляет 125 000 долларов.

Форма резервации (скриншот: spaceperspective.com)