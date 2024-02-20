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Смотрите, как выглядит космический корабль, который отправит астронавтов на Луну

Вторник 20 февраля 2024 22:25
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Смотрите, как выглядит космический корабль, который отправит астронавтов на Луну Как выглядит космический корабль Orion (фото: NASA)
Автор: Василина Копытко

В 2025 году NASA отправит на Луну экипаж из 4 астронавтов. Это будет первая высадка человека на спутник Земли за последние полвека. Миссию планируют осуществить на космическом корабле Orion.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Space.

Как выглядит космический корабль Orion

Космический корабль Orion полетит на Луну в рамках миссии Artemis 2, которая стартует не раньше сентября 2025 года.

В NASA сообщают, что в кабине экипажа Orion уже устанавливают защитные панели задней оболочки и наружную изоляцию, а также готовят Orion к вакуумным испытаниям этой весной.

Аппараты Orion уже дважды побывали в космосе, но в миссиях без экипажа, не имевших установленных компонентов жизнеобеспечения. В конце 2022 года аппарат вышел на орбиту Луны, а в 2014 году - на орбиту Земли.

Смотрите, как выглядит космический корабль, который отправит астронавтов на Луну

Смотрите, как выглядит космический корабль, который отправит астронавтов на ЛунуСмотрите, как выглядит космический корабль, который отправит астронавтов на ЛунуТак выглядит космический корабль Orion (фото: NASA)

Смотрите, как выглядит космический корабль, который отправит астронавтов на ЛунуНа Луну полетят: командир NASA Рейд Вайзман, пилот NASA Виктор Гловер, специалист миссии NASA Кристина Кох и Canadian Space Специалист миссии агентства Джереми Гансен

Программа Great Artemis направлена на строительство поселения на южном полюсе Луны, чтобы воспользоваться находящимися там водными ресурсами.

Более 30 стран подписали соглашение Artemis под руководством NASA, чтобы соблюдать нормы мирного исследования космоса и в некоторых случаях предоставлять оборудование для миссий на Луну.

Смотрите, как выглядит космический корабль, который отправит астронавтов на ЛунуСмотрите, как выглядит космический корабль, который отправит астронавтов на ЛунуСмотрите, как выглядит космический корабль, который отправит астронавтов на ЛунуСмотрите, как выглядит космический корабль, который отправит астронавтов на ЛунуВысадку на Луну должны осуществить не раньше сентября 2025 года (фото: NASA)

Ранее мы показывали, как выглядит новый космический аппарат, который отправится в 2024 году на МКС.

Просматривайте также фото, как изнутри выглядит Международная космическая станция.

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