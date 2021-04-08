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Вчені знайшли пояснення загадковій "веселці" на Марсі

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 22:22
Вчені знайшли пояснення загадковій "веселці" на Марсі Колаж РБК-Україна: у NASA пояснили веселку на Марсі
Автор: Світлана Мащенко

Після публікації знімків з Марса від 4 квітня, на яких багато хто розгледів веселку, виникло закономірне питання, звідки таке явище може бути на холодній планеті, де недостатньо води в атмосфері.

Пізніше на сторінці NASAPersevere у Twitter з'явилося просте пояснення.

Як виявилося, знімок "веселки", зроблений марсоходом Perseverance (в перекладі - Завзятість), це всього лише оптичне явище, загадкова дуга - лінзовий блик.

"Багато хто запитує: це-веселка на Марсі? Немає. Веселка тут неможлива. Веселка створюється світлом, відбитим від круглих крапель води, але тут недостатньо води для конденсації, а також занадто холодно для рідкої води в атмосфері. Ця дуга - лінзовий блік", - йдеться в повідомленні.

Цікавий кадр був зроблений за допомогою лівої задньої камери, тому такий оптичний ефект недивний.

Вчені знайшли пояснення загадковій &quot;веселці&quot; на Марсі

Фото: Той самий відблиск, який прийняли за веселку на Марсі (twitter.com/NASAPersevere)

В мікроблозі Perseverance від особи марсохода також зазначили, що на задніх камерах Hazcam немає "сонцезахисних козирків", на відміну від передніх, тому вони можуть давати такий відблиск через промені Сонця.

"Сонцезахисні козирки не вважали необхідними за необхідні на задніх камерах Hazcam, тому ви можете бачити артефакти розсіяного світла на зображенні", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що практично вся вода на Марсі сьогодні існує у формі льоду, невеликі кількості також є у вигляді пари в атмосфері. Єдине місце, де лід можна побачити на поверхні Марса - це крижана шапка на Північному полюсі.

Раніше в NASA також опублікували перший звіт по клімату на червоній планеті.

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