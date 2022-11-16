Когда погаснет Солнце: ученые определили дату и смоделировали процесс "смерти"

Ученые спрогнозировали, когда погаснет Солнце и как будут выглядеть последние дни Солнечной системы.

Какой будет "смерть" Солнца

Солнцу около 4,6 млрд лет. Основываясь на наблюдении других звезд, астрономы предполагают, что ему осталось жить еще 10 млрд лет.

В исследованиях использовали компьютерное моделирование и определили, что наше Солнце, так же как и 90% других звезд, скорее всего, сожмется с красного гиганта до белого карлика, а затем превратится в планетарную туманность.

Приблизительно за 5 млрд лет Солнце начнет "перевоплощаться" в красного гиганта. Его ядро сожмется, но внешние слои расширятся до орбиты Марса и поглотят нашу планету.

Вместе с тем ученые утверждают, что к тому времени человечества уже не будет. Поскольку яркость Солнца увеличивается примерно на 10% каждый миллиард лет, то уже через 1 млрд лет на Земле не будет подходящих условий для жизни.

Из-за увеличения яркости Солнца океаны испаряются, а поверхность нашей планеты станет слишком горячей для образования воды.

"Когда звезда умирает, она выбрасывает в космос массу газа и пыли. Горячее ядро заставляет их ярко светиться еще в течение 10 000 лет. Именно это делает планетарные туманности видимыми. Они бывают настолько яркими, что можно увидеть с чрезвычайно больших расстояний", - пояснил один из авторов статьи, астрофизик Альберт Зейлстра.

Планетарные туманности распространены во всей Вселенной, среди самых известных из них - туманность Улитка, туманность Кошачий глаз, туманность Кольцо и туманность Пузырька.