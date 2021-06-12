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У NASA показали вражаючі фото найбільшого супутника Сонячної системи

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Субота 12 червня 2021 18:10
У NASA показали вражаючі фото найбільшого супутника Сонячної системи Фото: показали знімки найбільшого супутника Сонячної системи (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Дослідницький зонд "Юнона" надіслав Національному управлінню США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) фото найбільшого супутника Юпітера та Сонячної системи загалом – Ганімеда.

Про це повідомляє NASA.

Тепловізор JunoCam і зоряна камера Stellar Reference Unit зробили фотографії під час прольоту біля гігантського супутника Юпітера.

На чорно-білих знімках добре видно кратери від метеоритних ударів. Окрім того, чітко помітний темний і яскравий рельєф і довгі структурні особливості супутника.

Як розповів дослідник Juno Скотт Болтон, це найближчий підліт з усіх космічних кораблів до цього гігантського місяця за одне покоління.

"Ми збираємося не поспішати, перш ніж робити які-небудь наукові висновки, але до тих пір ми можемо просто захоплюватися цим небесним дивом", - пояснив дослідник.

У NASA показали вражаючі фото найбільшого супутника Сонячної системи

У NASA показали вражаючі фото найбільшого супутника Сонячної системиФото: місяць в Сонячній системі (nasa.gov)

Використовуючи зелений фільтр, телевізор зафіксував всю сторону покритої водяним льодом космічного місяця. Розширення зображення становить близько 1 кілометра на піксель.

Найближчими днями космічний корабель відправить більше зображень свого прольоту над Ганімедом.

Раніше ми повідомляли, що марсіанський вертоліт NASA здійснив новий політ та надіслав фото.

Також NASA вперше за 30 років відправить дві нові місії на Венеру.

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