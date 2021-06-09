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Марсіанський вертоліт NASA здійснив новий політ та надіслав фото

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США, Середа 09 червня 2021 19:05
Марсіанський вертоліт NASA здійснив новий політ та надіслав фото Фото: Ingenuity здійснив сьомий політ на Марсі (flickr.com/nchazarra)
Автор: Дмитро Левицький

Марсіанський вертоліт Ingenuity американського космічного агентства NASA здійснив сьомий політ на Червоній планеті. Це вже другий політ в рамках демонстраційного етапу місії Ingenuity.

Про це повідомило агентство NASA на сторінці у Twitter.

Вертоліт Ingenuity за 62,8 секунди пролетів приблизно 106 метрів на південь до нового місця посадки. Ingenuity також зробив нову чорно-білу навігаційну фотографію під час польоту.

Зображення

Фото: знімок надісланий Ingenuity з Марсу (twitter.com/NASAJPL)

Нагадаємо, під час шостого польоту Ingenuity на Марсі у вертольота виникли деякі проблеми. Попри складнощі, вертоліт Ingenuity все ж виконав поставлені перед ним завдання.

Додамо, на Марсі також перебуває китайський планетохід. Нещодавно Китай показав знімок, зроблений космічним зондом з орбіти Марсу, на який потрапив китайський марсохід.

Крім того, РБК-Україна писало, що NASA вперше за 30 років відправить дві нові місії на Венеру.

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