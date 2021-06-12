В NASA показали впечатляющие фото крупнейшего спутника Солнечной системы
Исследовательский зонд "Юнона" направил Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) фото крупнейшего спутника Юпитера и Солнечной системы в целом – Ганимеда.
Об этом сообщает NASA.
Тепловизор JunoCam и звездная камера Stellar Reference Unit сделали фотографии во время пролета возле гигантского спутника Юпитера.
На черно-белых снимках хорошо видны кратеры от метеоритных ударов. Кроме того, четко заметен темный и яркий рельеф и длинные структурные особенности спутника.
Как рассказал исследователь Juno Скотт Болтон, это ближайший подлет со всех космических кораблей к этой гигантской Луне за одно поколение.
"Мы не собираемся спешить, прежде чем делать какие-либо научные выводы, но до тех пор мы можем просто восхищаться этим небесным чудом", - пояснил исследователь.
Фото: луна в Солнечной системе (nasa.gov)
Используя зеленый фильтр, телевизор зафиксировал всю сторону покрытой водяным льдом космической Луны. Расширение изображения составляет около 1 километра на пиксель.
В ближайшие дни космический корабль отправит больше изображений своего пролета над Ганимедом.
Ранее мы сообщали, что марсианский вертолет NASA совершил новый полет и прислал фото.
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