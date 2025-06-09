"Нас убивают за нашу идентичность": известный музыкант прошелся по русскоязычным украинцам

Украинский музыкант, поэт, писатель и фронтмен группы "Фиолет" Сергей "Колос" Мартынюк эмоционально обратился к украинцам, которые, несмотря на войну, продолжают говорить на русском.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.
Исполнитель рассказал историю друга, который вместе с девушкой спустился в укрытие в одном из центральных районов Киева.
Там, под звуки взрывов и полеты "шахедов", царила языковая реальность, которую трудно было воспринять без боли.
"Вокруг - тотальное большинство: бабушки, молодые родители и дети - щебечут на русском языке. Как будто это не язык нашего врага. Как будто нас не убивают десятилетиями, веками - за нашу идентичность, за нашу отдельность", - поделился организатор фестивалей.
Мартынюк также обратил внимание на языковую ситуацию в образовательных учреждениях столицы. По его словам, украиноязычные дети часто выглядят изолированно на фоне русскоязычного большинства.
"Похожее гетто я наблюдаю и в киевских школах, и в детских садах, где украиноязычные дети - белые вороны на фоне тотального большинства детей, которые общаются на русском. Подростков это касается так же", - подчеркнул музыкант.
Он также призвал задуматься над более глубокой причиной того, почему украинцы до сих пор не избавились от языкового влияния страны-агрессора. Его обращение не оставляет равнодушным.
"Друзья, сколько еще ракет и шахедов должно прилететь по вашим домам, машинам, родным, родителям, детям, чтобы вы поняли, что за русским языком и контентом непременно летит российская авиация, чтобы убивать нас и грабить? Опомнитесь, пожалуйста, пока не поздно", - подытожил Мартынюк.
Высказывание фронтмена группы "Фиолет" Сергея "Колоса" Мартынюка относительно языковой ситуации в укрытиях Киева вызвало оживленное обсуждение в сети.
Часть украинцев поддержала позицию музыканта, назвав ее важной и актуальной, другие же - отнеслись к ней критически, считая, что во время войны подобные заявления лишь разъединяют.
Впрочем, равнодушным не остался почти никто.
Напомним, в прошлом году фронтмен группы "Фиолет" Сергей Мартынюк (Колос) заявил, что вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
Музыкант отметил, что это решение "добровольное и взвешенное, на которое я и так решался слишком много времени".
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