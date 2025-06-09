"Нас вбивають за нашу ідентичність": відомий музикант пройшовся по російськомовним українцям

Український музикант, поет, письменник та фронтмен гурту "Фіолет" Сергій "Колос" Мартинюк емоційно звернувся до українців, які, попри війну, продовжують говорити російською.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.
Виконавець розповів історію друга, який разом із дівчиною спустився в укриття в одному з центральних районів Києва.
Там, під звуки вибухів і польоти "шахедів", панувала мовна реальність, яку важко було сприйняти без болю.
"Навколо - тотальна більшість: бабусі, молоді батьки й діти - щебечуть російською мовою. Наче це не мова нашого ворога. Наче нас не вбивають десятиліттями, століттями - за нашу ідентичність, за нашу окремішність", - поділився організатор фестивалей.
Мартинюк також звернув увагу на мовну ситуацію в освітніх закладах столиці. За його словами, україномовні діти часто виглядають ізольовано на тлі російськомовної більшості.
"Схоже гетто я спостерігаю і в київських школах, і в дитячих садках, де україномовні діти - білі ворони на фоні тотальної більшості дітей, які спілкуються російською. Підлітків це стосується так само", - наголосив музикант.
Він також закликав замислитися над глибшою причиною того, чому українці досі не позбулися мовного впливу країни-агресора. Його звернення не залишає байдужим.
"Друзі, скільки ще ракет та шахедів має прилетіти по ваших будинках, автівках, рідних, батьках, дітях, щоб ви зрозуміли, що за російською мовою та контентом неодмінно летить російська авіація, аби вбивати нас і грабувати? Отямтеся, будь ласка, поки не пізно", - підсумував Мартинюк.
Висловлювання фронтмена гурту "Фіолет" Сергія "Колоса" Мартинюка щодо мовної ситуації в укриттях Києва викликало жваве обговорення в мережі.
Частина українців підтримала позицію музиканта, назвавши її важливою й на часі, інші ж - поставилися до неї критично, вважаючи, що під час війни подібні заяви лише роз'єднують.
Втім, байдужим не залишився майже ніхто.
Нагадаємо, торік фронтмен гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк (Колос) заявив, що вступив до лав Збройних сил України.
Музикант зазначив, що це рішення "добровільне та виважене, на яке я і так зважувався занадто багато часу".
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