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У нас не Україна, пристрелять: Галкін висловився про своє президентство

STYLERЖиття    30.11.2019 - 17:36
У нас не Україна, пристрелять: Галкін висловився про своє президентство
Галкін розповів про своє президентство (фото: instagram.com/maxgalkinru)

Галкін дав концерт у Кремлівському палаці і заявив про президентство

Російський гуморист і шоумен Максим Галкін під час свого виступу в Кремлівському палаці, заявив, що ні за яких обставин не буде балотуватися на пост президента Росії. Відео виступу коміка опублікувала російська журналістка Олена Риковцева на своїй сторінці в Facebook.

Галкін категорично заявив, що не має намір ставати президентом Росії, незважаючи на те, що про це заговорили після перемоги Зеленського в президентських перегонах в Україні.

"Я нікуди не збираюся. У нас не Україна, у нас пристрелять ще до інавгурації", - заявив Галкін зі сцени і викликав шквал позитивних емоцій серед глядачів у залі.

За словами Риковцевої, з початку свого виступу Галкін розповів з приводу його несподіваної хвилі популярності після концерту в Новосибірську, де він публічно познущався над російською пропагандою і місцевою владою.

Галкін зазначив, що у нього з'явилися мільйони переглядів і безліч коментарів на YouTube від користувачів мережі, які готові підтримати шоумена на президентських виборах в РФ.

Шоумен розповів, що після того, як президентом України обрали Зеленського, на нього місцева влада стала дивитися по-іншому.

Користувачі мережі також прокоментували його висловлювання.

  • Сумно-то як;
  • Жарти жартами, а в нього ж впізнаваність 100%. За нього 60 відсотків проголосувало б. За принципом "лише б не Путін";
  • Красень. Запізно тільки...

У нас не Україна, пристрелять: Галкін висловився про своє президентство

Скріншоти з Facebook

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