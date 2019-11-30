У нас не Украина, пристрелят: Галкин высказался о своем президентстве

Галкин дал концерт в Кремлевском дворце и заявил о президентстве
Российский юморист и шоумен Максим Галкин во время своего выступления в Кремлевском дворце, заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет баллотироваться на пост президента России. Видео выступления комика опубликовала российская журналистка Елена Рыковцева на своей странице в Facebook.
Галкин категорически заявил, что не намерен становиться президентом России, несмотря на то, что об этом заговорили после победы Зеленского в президентской гонке в Украине.
"Я никуда не собираюсь. У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации", - заявил Галкин со сцены и вызвал шквал позитивных эмоций среди зрителей в зале.
По словам Рыковцевой, с начала своего выступления Галкин рассказал по поводу его неожиданной волны популярности после концерта в Новосибирске, где он публично поиздевался над российской пропагандой и местными властями.
Галкин отметил, что у него появились миллионы просмотров и множество комментариев на YouTube от пользователей сети, которые готовые поддержать шоумена на президентских выборах в РФ.
Шоумен рассказал, что после того, как президентом Украины выбрали Зеленского, на него местные власти стали смотреть по-другому.
Пользователи сети также прокомментировали его высказывание.
Скриншоты с Facebook