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У нас не Украина, пристрелят: Галкин высказался о своем президентстве

STYLERЖизнь    30.11.2019 - 17:36
У нас не Украина, пристрелят: Галкин высказался о своем президентстве
Галкин рассказал о своем президентстве (фото: instagram.com/maxgalkinru)

Галкин дал концерт в Кремлевском дворце и заявил о президентстве

Российский юморист и шоумен Максим Галкин во время своего выступления в Кремлевском дворце, заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет баллотироваться на пост президента России. Видео выступления комика опубликовала российская журналистка Елена Рыковцева на своей странице в Facebook.

Галкин категорически заявил, что не намерен становиться президентом России, несмотря на то, что об этом заговорили после победы Зеленского в президентской гонке в Украине.

"Я никуда не собираюсь. У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации", - заявил Галкин со сцены и вызвал шквал позитивных эмоций среди зрителей в зале.

По словам Рыковцевой, с начала своего выступления Галкин рассказал по поводу его неожиданной волны популярности после концерта в Новосибирске, где он публично поиздевался над российской пропагандой и местными властями.

Галкин отметил, что у него появились миллионы просмотров и множество комментариев на YouTube от пользователей сети, которые готовые поддержать шоумена на президентских выборах в РФ.

Шоумен рассказал, что после того, как президентом Украины выбрали Зеленского, на него местные власти стали смотреть по-другому.

Пользователи сети также прокомментировали его высказывание.

  • Грустно-то как;
  • Шутки шутками, а у него ведь узнаваемость 100%. За него процентов 60 проголосовало бы. По принципу "лишь бы не Путин";
  • Красавчик. Поздновато только...

У нас не Украина, пристрелят: Галкин высказался о своем президентстве

Скриншоты с Facebook

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