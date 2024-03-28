"Нас мама не вчила, як бігти тікати й ховатись". Новая песня Хлывнюка вызывает мурашки по коже (видео)

Группа Бумбокс во главе с Андреем Хлывнюком представила долгожданную новую песню "Фіртка" и видео на нее. Она звучит не так, как предыдущие работы музыкантов. Однако такая же - мощная, сильная и полная эмоций.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал группы рассказывает больше о свежем треке культовой команды.

Что известно о песне "Фіртка"

Новый трек Бумбокс - это, по словам Хлывнюка, "американская музыка, сыгранная украинцами и записанная немцами".

Кадр из клипа (скриншот: youtube.com/@familyboombox)

Андрей говорит, что за два дня работы в берлинской студии Trixx группа записала, "возможно, самую необычную из своих песен". Так, почти кантри в начале сменяется мощным роком, в который вплетены скрейчи и семплы диджея Валика.

Кадр из клипа (скриншот: youtube.com/@familyboombox)

Хлывнюк добавляет, что "Фіртка" - песня без всякого подтекста, а "просто песня о любви, с ангелами, чертами, блюзом и фанком". То есть со всеми составляющими, на которых должен быть построен настоящий рок-хит.

Кадр из клипа (скриншот: youtube.com/@familyboombox)

Режиссером клипа стал побратим Хлывнюка по подразделению Патрульной полиции "Софія" Стас Гуренко, который до этого снимал видео "Ангела", "Тримай мене", "Безодня", "Твій номер/Плющ" и другие. Он сделал это в промежутках между боевой работой и гастролями.

Кадр из клипа (скриншот: youtube.com/@familyboombox)

"Невероятное ощущение: мы ставим свет, я работаю за камерой, все вокруг смеются… Потом затемнение и мы выписываем штрафы оккупантам", - комментирует он.

Текст песни "Фіртка"

Я запишу прості слова,

Прості слова: любов жива!

Якщо своєї вже нема - мою візьми.

Питаєш, скільки зазвичай все це трива,

Це все трива,

Допоки вигорять зірки і навпаки,

Ось скільки.

Кохайся щосили,

Попереду шквали,

Самотні вокзали,

Сніг сірий,

Лід талий,

Попсові хіти,

З тобою на крилах,

Фанк янголи грали,

Відколи лишила,

Блюз грають чорти.

Залиш мені фіртку,

В цій хвилі, в цій брилі між нами,

На південний захід,

Від пекла, де тепло й безпечно,

Це все недоречно, не вчасно,

Та ти, як цунамі,

Прийшла й розірвала,

Розмила моє узбережжя,

Нас мама не вчила,

як бігти тікати й ховатись,

Коли на очах все згортає, злітає з котушок,

Приходь не барись,

Вчи мене цілуватись,

Але без міліції і без тітушок.

Кадр из клипа (скриншот: youtube.com/@familyboombox)

Реакция меломанов на новое творение Бумбокс

Под видео тысячи украинцев, комментируя "Фіртку", признаются: песня поразила их глубиной и мощью.

25 лет группа Бумбокс просто разрывает мою душу пополам, а потом лечит ее, вдыхает свежий воздух. Хлывнюк - чертовый гений! Спасибо. Люблю безгранично!

Это другое измерение. Взрослый, чувственный драйв. Как встреча через годы.

Очень мощно, фирменно и точно! Это любовь

Вы всегда можете найти такие нужные слова и именно ту музыку, чтобы передать ураганы душевных переживаний, и я вам за это очень благодарна

5 минут кайфа! Не тик-токовская минутка, не три, а целых 5 минут оргазма для ушей. Спасибо, что выбрали этот формат для гурманов!

До мурашек, как обычно. Высочайшее мастерство - вызвать мурашки каждой песней. Спасибо

Блюз играют те, кто готов отдать душу и тело за свободу!

Как же не хватало новых песен… Как новый глоток воздуха!

Кадр из клипа (скриншот: youtube.com/@familyboombox)

Добавим, что 3 апреля Бумбокс в Ванкувере сыграют первый концерт в рамках North American Дронотур 2024.

Донаты и доходы от продажи билетов и мерча пойдут на закупку снаряжения и БПЛА для Сил Обороны Украины.

Поддержать ВСУ можно также, перечислив средства в Фонд Андрея Хливнюка, который занимается гуманитарными миссиями, а также "крыльями/глазами для нашей защиты".