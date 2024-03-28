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"Нас мама не вчила, як бігти тікати й ховатись". Нова пісня Хливнюка викликає мурахи по шкірі (відео)

Четвер 28 березня 2024 13:30
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"Нас мама не вчила, як бігти тікати й ховатись". Нова пісня Хливнюка викликає мурахи по шкірі (відео) Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)
Автор: Ірина Костенко

Гурт Бумбокс на чолі з Андрієм Хливнюком презентував довгоочікувану нову пісню "Фіртка" та відео на неї. Вона звучить не так, як попередні роботи музикантів. Однак так само - потужна, сильна й сповнена емоцій.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал гурту розповідає більше про свіжий трек культової команди.

Що відомо про пісню "Фіртка"

Новий трек Бумбокс - це, за словами Хливнюка, "американська музика, яка зіграна українцями й записана німцями".

&quot;Нас мама не вчила, як бігти тікати й ховатись&quot;. Нова пісня Хливнюка викликає мурахи по шкірі (відео)

Кадр із кліпу (скріншот: youtube.com/@familyboombox)

Андрій каже, що за два дні роботи в берлінській студії Trixx гурт записав, "можливо, найбільш незвичну зі своїх пісень". Так, майже кантрі на початку змінюється потужним роком, в який вплетені скрейчі та семпли діджея Валіка.

&quot;Нас мама не вчила, як бігти тікати й ховатись&quot;. Нова пісня Хливнюка викликає мурахи по шкірі (відео)

Кадр із кліпу (скріншот: youtube.com/@familyboombox)

Хливнюк додає, що "Фіртка" - пісня без будь-якого підтексту, а "просто пісня про любов, з янголами, чортами, блюзом і фанком". Тобто зі всіма складовими, на яких повинен бути побудований справжній рок-хіт.

&quot;Нас мама не вчила, як бігти тікати й ховатись&quot;. Нова пісня Хливнюка викликає мурахи по шкірі (відео)

Кадр із кліпу (скріншот: youtube.com/@familyboombox)

Режисером кліпу став побратим Хливнюка по підрозділу Патрульної поліції "Софія" Стас Гуренко, який до цього знімав відео "Ангела", "Тримай мене", "Безодня", "Твій номер/Плющ" та інші. Він це зробив у проміжках між бойовою роботою та гастролями.

&quot;Нас мама не вчила, як бігти тікати й ховатись&quot;. Нова пісня Хливнюка викликає мурахи по шкірі (відео)

Кадр із кліпу (скріншот: youtube.com/@familyboombox)

"Неймовірне відчуття: ми ставимо світло, я працюю за камерою, всі навколо сміються… Потім затемнення і ми виписуємо штрафи окупантам", - коментує він.

Текст пісні "Фіртка"

Я запишу прості слова,
Прості слова: любов жива!
Якщо своєї вже нема - мою візьми.
Питаєш, скільки зазвичай все це трива,
Це все трива,
Допоки вигорять зірки і навпаки,
Ось скільки.

Кохайся щосили,
Попереду шквали,
Самотні вокзали,
Сніг сірий,
Лід талий,
Попсові хіти,
З тобою на крилах,
Фанк янголи грали,
Відколи лишила,
Блюз грають чорти.

Залиш мені фіртку,
В цій хвилі, в цій брилі між нами,
На південний захід,
Від пекла, де тепло й безпечно,
Це все недоречно, не вчасно,
Та ти, як цунамі,
Прийшла й розірвала,
Розмила моє узбережжя,
Нас мама не вчила,
як бігти тікати й ховатись,
Коли на очах все згортає, злітає з котушок,
Приходь не барись,
Вчи мене цілуватись,
Але без міліції і без тітушок.

&quot;Нас мама не вчила, як бігти тікати й ховатись&quot;. Нова пісня Хливнюка викликає мурахи по шкірі (відео)

Кадр із кліпу (скріншот: youtube.com/@familyboombox)

Реакція меломанів на нове творіння Бумбокс

Під відео тисячі українців, коментуючи "Фіртку", зізнаються: пісня вразила їх глибиною та потужністю.

  • 25 років гурт Бумбокс просто розриває мою душу навпіл, а потім лікує її, вдихає свіже повітря. Хливнюк - бісовий геній! Дякую. Люблю безмежно!
  • Це інший вимір. Дорослий, чуттєвий драйв. Наче зустріч через роки.
  • Дуже потужно, фірмово і влучно! Це любов
  • Ви завжди можете знайти такі потрібні слова і саме ту музику, щоб передати буревії душевних переживань, і я вам за це дуже вдячна
  • 5 хвилин кайфу! Не тік-токівська хвилинка, не три, а цілих 5 хвилин оргазму для вух. Дякую, що обрали цей формат для гурманів!
  • До мурашок, як завжди. Найвища майстерність - викликати мурашки кожною піснею. Дякую
  • Блюз грають ті, хто був готовий віддати душу і тіло за свободу!
  • Як же не вистачало нових пісень… Наче новий ковток повітря!

&quot;Нас мама не вчила, як бігти тікати й ховатись&quot;. Нова пісня Хливнюка викликає мурахи по шкірі (відео)

Кадр із кліпу (скріншот: youtube.com/@familyboombox)

Додамо, що 3 квітня Бумбокс у Ванкувері зіграють перший концерт у рамках North American Дронотур 2024.

Донати й доходи від продажу квитків та мерча підуть на закупівлю спорядження й БПЛА для Сил Оборони України.

Підтримати ЗСУ можна також, перерахувавши кошти у Фонд Андрія Хливнюка, що опікується гуманітарними місіями, а також "крилами/очами для нашого захисту".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відреагував Хливнюк, коли коханка Путіна заспівала пісню "Бумбоксу" для російських курсантів.

Читайте також, чи почне Хливнюк знову співати свої російськомовні хіти.

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