"Нас мама не вчила, як бігти тікати й ховатись". Нова пісня Хливнюка викликає мурахи по шкірі (відео)
Гурт Бумбокс на чолі з Андрієм Хливнюком презентував довгоочікувану нову пісню "Фіртка" та відео на неї. Вона звучить не так, як попередні роботи музикантів. Однак так само - потужна, сильна й сповнена емоцій.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал гурту розповідає більше про свіжий трек культової команди.
Що відомо про пісню "Фіртка"
Новий трек Бумбокс - це, за словами Хливнюка, "американська музика, яка зіграна українцями й записана німцями".
Кадр із кліпу (скріншот: youtube.com/@familyboombox)
Андрій каже, що за два дні роботи в берлінській студії Trixx гурт записав, "можливо, найбільш незвичну зі своїх пісень". Так, майже кантрі на початку змінюється потужним роком, в який вплетені скрейчі та семпли діджея Валіка.
Кадр із кліпу (скріншот: youtube.com/@familyboombox)
Хливнюк додає, що "Фіртка" - пісня без будь-якого підтексту, а "просто пісня про любов, з янголами, чортами, блюзом і фанком". Тобто зі всіма складовими, на яких повинен бути побудований справжній рок-хіт.
Кадр із кліпу (скріншот: youtube.com/@familyboombox)
Режисером кліпу став побратим Хливнюка по підрозділу Патрульної поліції "Софія" Стас Гуренко, який до цього знімав відео "Ангела", "Тримай мене", "Безодня", "Твій номер/Плющ" та інші. Він це зробив у проміжках між бойовою роботою та гастролями.
Кадр із кліпу (скріншот: youtube.com/@familyboombox)
"Неймовірне відчуття: ми ставимо світло, я працюю за камерою, всі навколо сміються… Потім затемнення і ми виписуємо штрафи окупантам", - коментує він.
Текст пісні "Фіртка"
Я запишу прості слова,
Прості слова: любов жива!
Якщо своєї вже нема - мою візьми.
Питаєш, скільки зазвичай все це трива,
Це все трива,
Допоки вигорять зірки і навпаки,
Ось скільки.
Кохайся щосили,
Попереду шквали,
Самотні вокзали,
Сніг сірий,
Лід талий,
Попсові хіти,
З тобою на крилах,
Фанк янголи грали,
Відколи лишила,
Блюз грають чорти.
Залиш мені фіртку,
В цій хвилі, в цій брилі між нами,
На південний захід,
Від пекла, де тепло й безпечно,
Це все недоречно, не вчасно,
Та ти, як цунамі,
Прийшла й розірвала,
Розмила моє узбережжя,
Нас мама не вчила,
як бігти тікати й ховатись,
Коли на очах все згортає, злітає з котушок,
Приходь не барись,
Вчи мене цілуватись,
Але без міліції і без тітушок.
Кадр із кліпу (скріншот: youtube.com/@familyboombox)
Реакція меломанів на нове творіння Бумбокс
Під відео тисячі українців, коментуючи "Фіртку", зізнаються: пісня вразила їх глибиною та потужністю.
- 25 років гурт Бумбокс просто розриває мою душу навпіл, а потім лікує її, вдихає свіже повітря. Хливнюк - бісовий геній! Дякую. Люблю безмежно!
- Це інший вимір. Дорослий, чуттєвий драйв. Наче зустріч через роки.
- Дуже потужно, фірмово і влучно! Це любов
- Ви завжди можете знайти такі потрібні слова і саме ту музику, щоб передати буревії душевних переживань, і я вам за це дуже вдячна
- 5 хвилин кайфу! Не тік-токівська хвилинка, не три, а цілих 5 хвилин оргазму для вух. Дякую, що обрали цей формат для гурманів!
- До мурашок, як завжди. Найвища майстерність - викликати мурашки кожною піснею. Дякую
- Блюз грають ті, хто був готовий віддати душу і тіло за свободу!
- Як же не вистачало нових пісень… Наче новий ковток повітря!
Кадр із кліпу (скріншот: youtube.com/@familyboombox)
Додамо, що 3 квітня Бумбокс у Ванкувері зіграють перший концерт у рамках North American Дронотур 2024.
Донати й доходи від продажу квитків та мерча підуть на закупівлю спорядження й БПЛА для Сил Оборони України.
Підтримати ЗСУ можна також, перерахувавши кошти у Фонд Андрія Хливнюка, що опікується гуманітарними місіями, а також "крилами/очами для нашого захисту".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відреагував Хливнюк, коли коханка Путіна заспівала пісню "Бумбоксу" для російських курсантів.
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