Нас ждет напряженная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака с 17 по 23 июля

Гороскоп на ближайшую неделю обещает довольно сложный и напряженный период большинству представителей зодиакального созвездия. Могут быть мелкие травмы, задержки и препятствия в делах, трудности в работе и проблемы в общении с окружающими.

Астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака в ближайшую неделю, с 17 по 23 июля. Какие трудности нас ждут - читайте в материале Styler.

Овен

У вас появится ощущение, что неудачи преследуют одна за другой. Но не стоит паниковать и злиться. Сохраняйте спокойствие, занимайтесь самыми важными делами, не забывайте отдыхать и выпускать пар.

Вас ждут не только неприятности - какая-то затяжная проблема, которая долго не давала покоя, наконец-то разрешится. А полоса неудач уйдет также быстро, как и появилась.

Телец

На этой неделе вы можете оказаться удачливы, как никогда. Могут возникнуть проблемы с острой нехваткой времени.

Постарайтесь не совершать резких движений - не хлопайте дверью, не переезжайте, не увольняйтесь с работы и так далее. Любое из этих решений изначально неверное.

Близнецы

Неделя станет очень насыщенной, и вы сможете сделать намного больше, чем планировали. А это повысит не только самооценку, но и ваше положение в обществе - на работе и в семье.

Возможен неожиданный визит родственников и ваше количество задач возрастет. Держите эмоции под контролем, чтобы не поссориться с самыми близкими.

Рак

Вам стоит подумать о смене способа заработка или хотя бы о новой должности. Возможно, решение, которое посетит вашу голову, принесет вам удачу в делах и финансовую прибыль. Начальству ваши идеи могут понравиться.

Если рядом кто-то начнет ссориться - пройдите мимо. А близких окружите вниманием и заботой, отложив все выяснения отношений на потом.

Лев

Ситуация явно начнет меняться в лучшую сторону, и неделя станет продуктивной во многих сферах. Единственная сфера, где будет все не так, как хотелось - во взаимоотношениях с людьми.

Вас будут раздражать любые мелочи. Постарайтесь держать себя в руках, чтобы не переругаться со всем миром. На выходных сможете расслабиться - в компании старых и близких друзей.

Дева

Ваша решительность и активность поможет достичь всего, что вы задумали. Постарайтесь правильно выстроить взаимоотношения с начальством и подчиненными. Высшее руководство окажет вам поддержку.

От закулисных игр и интриг стоит воздержаться - все это приведет к скандалам. На выходных возможно недопонимание со стороны близких людей.

Весы

Все дела, за которые вы решите взяться на этой неделе, будут удаваться. С начальством постарайтесь сохранять хотя бы видимость хороших отношений. От него может зависеть решение нескольких ваших проблем.

Осторожнее в разговоре с коллегами - тщательно подбирайте слова. Откажитесь от импульсивных поступков, так как в перспективе ошибка может вам дорого стоить.

Скорпион

На этой неделе вы будете двигаться как по минному полю. Есть риск поругаться с самыми близкими, а также с любым человеком, который окажется рядом с вами. Могут быть поломки техники, есть риск повышенного травматизма.

В целом - действуйте очень осторожно, не допускайте спонтанных шагов и бесед. В конце недели посвятите отдыху чуть больше времени, чем обычно.

Стрелец

Запаситесь терпением и выдержкой, вам понадобится собранность и добросовестность. Постарайтесь не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается и вы в силах помочь.

В зоне пристального внимания - сфера делового общения, работы и карьеры. Проверяйте всю информацию, принимайте решение после тщательного обдумывания. Не бойтесь собственной медлительности - ошибки могут вылезти потом боком.

Козерог

На этой неделе стоит отложить в сторону все дела и постараться нормально отдохнуть. Для работы и любой деловой активности ближайшие дни не самые благоприятные.

Не рекомендуется менять работу, внедрять что-то новое, принимать важные решения - усилия будут потрачены впустую, возможны серьезные ошибки и недочеты. А еще - держите в секрете важную информацию и ни с кем ею не делитесь.

Водолей

Возможны конфликтные ситуации на работе, сложности в деловой сфере. Прислушивайтесь к внутреннему голосу - он поможет вам оказаться в нужном месте и в нужное время.

Если вы в сейчас в проблемных отношениях, то очень велик шанс их прекращения и инициатором будете не вы. Рядом будут друзья, которые вас поддержат в сложной ситуации и помогут отвлечься.

Рыбы

Возможно интересное предложение на этой неделе. Но будьте осторожны, перспективным оно кажется только на первый взгляд. Ситуация в делах может быстро поменяться и для достижения успеха придется сделать рывок.

Не пытайтесь решать одновременно несколько дел. Занимайтесь чем-то реальным и не стройте воздушные замки. Не рискуйте понапрасну и будьте мягче с близкими людьми - они тоже имеют право на ошибки.