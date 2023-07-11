ua ru
Вт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Успех уже не за горами: эти знаки Зодиака разбогатеют до конца 2023 года

Новина українською →
Вторник 11 июля 2023 06:28
Успех уже не за горами: эти знаки Зодиака разбогатеют до конца 2023 года Эти знаки Зодиака разбогатеют до 2024 года (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на вторую половину 2023 года указывает на то, что некоторые представители зодиакального созвездия смогут значительно поправить свое материальное положение в ближайшие месяцы. Это может быть повышение зарплаты, премии, наследство и даже выигрыш в лотерею.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые станут богатыми до конца 2023 года. Кто в списке счастливчиков - читайте ниже.

Телец

В 2023 году Юпитер войдет в знак Тельца, а это принесет невероятное везение тем, кто родился под этим знаком. Особенно повезет тем, кто ищет работу или захочет ее сменить ближе к осени.

Для развития профессиональных качеств вторая половина года станет очень удачным периодом. Возможен серьезный карьерный рывок и предложение на руководящую должность.

Дева

Второе полугодие будет наполнено неожиданными поворотами судьбы, у Дев начнется новый этап жизни. Стоит ожидать успехи в карьере, а их терпение и скрупулезность к проектам не останется незамеченной коллегами и начальством.

В сентябре возможно очень выгодное предложение, которое сулит существенное увеличение доходов. Именно это приведет к успеху в конце года.

Весы

Юпитер поможет Весам получить очень внушительную сумму денег ближе к осени. Это позволит воплотить в жизнь мечту, которую они уже давно откладывали на потом.

Сил и энергии будет достаточно, чтобы покорить самые недоступные вершины - можно смело сменить работу, открыть собственный бизнес.

Кстати, ранее мы писали о том, что ждет каждый знак Зодиака в ближайшую неделю, с 10 по 16 июля.

А также мы рассказывали о том, кто из знаков Зодиака обретет счастье в любви уже в июле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Знаки Зодиака