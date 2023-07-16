На нас чекає напружений тиждень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 17 по 23 липня

Гороскоп на найближчий тиждень обіцяє досить складний та напружений період більшості представників зодіакального сузір'я. Можуть бути дрібні травми, затримки та перешкоди у справах, труднощі у роботі та проблеми у спілкуванні з оточуючими.

Астрологи розповіли, що чекає на кожен знак Зодіаку найближчого тижня, з 17 по 23 липня. Які труднощі на нас чекають - читайте у матеріалі Styler.

Овен

У вас з'явиться відчуття, що невдачі переслідують одна за одною. Але не варто панікувати та злитися. Зберігайте спокій, займайтеся найважливішими справами, не забувайте відпочивати та випускати пару.

На вас чекають не тільки неприємності - якась затяжна проблема, яка довго не давала спокою, нарешті вирішиться. А смуга невдач піде так само швидко, як і з'явилася.

Телець

Цього тижня ви можете виявитися щасливими, як ніколи. Можуть виникнути проблеми з гострою нестачею часу.

Постарайтеся не здійснювати різких рухів - не грюкайте дверима, не переїжджайте, не звільняйтеся з роботи й таке інше. Будь-яке з цих рішень від початку буде невірним.

Близнюки

Тиждень стане дуже насиченим, і ви зможете зробити набагато більше, ніж планували. А це підвищить не лише самооцінку, а й ваше становище у суспільстві – на роботі та в сім'ї.

Можливий несподіваний візит родичів і кількість завдань зросте. Тримайте емоції під контролем, щоб не посваритися з найближчими.

Рак

Вам варто подумати про зміну способу заробітку або хоча б про нову посаду. Можливо, рішення, яке прийде у вашу голову, принесе вам удачу у справах та фінансовий прибуток. Керівництву ваші ідеї можуть сподобатися.

Якщо поруч хтось почне сваритися – пройдіть повз. А близьких оточіть увагою та турботою, відклавши всі з'ясування стосунків на потім.

Лев

Ситуація явно почне змінюватися на краще, і тиждень стане продуктивним у багатьох сферах. Єдина сфера, де буде все не так, як хотілося – у взаєминах з людьми.

Вас дратуватимуть будь-які дрібниці. Постарайтеся тримати себе в руках, щоб не пересваритися з усім світом. На вихідних зможете розслабитися - у компанії старих та близьких друзів.

Діва

Ваша рішучість та активність допоможе досягти всього, що ви задумали. Постарайтеся правильно вибудувати взаємини з начальством та підлеглими. Вище керівництво надасть вам підтримку.

Від закулісних ігор та інтриг варто утриматися – все це призведе до скандалів. На вихідних можливе непорозуміння з боку близьких людей.

Терези

Усі справи, за які ви вирішите взятися на цьому тижні, будуть вдаватися. З начальством постарайтеся зберігати хоча б видимість добрих стосунків. Від нього може залежати розв'язання кількох проблем.

Обережніше у розмові з колегами – ретельно підбирайте слова. Відмовтеся від імпульсивних вчинків, тому що в перспективі помилка може вам дорого коштувати.

Скорпіон

Цього тижня ви рухатиметеся як мінним полем. Є ризик посваритися з найближчими, а також з будь-якою людиною, яка опиниться поряд з вами. Можуть бути поломки техніки, є ризик підвищеного травматизму.

Загалом – дійте дуже обережно, не допускайте спонтанних кроків та розмов. Наприкінці тижня присвятіть відпочинку трохи більше часу, ніж зазвичай.

Стрілець

Запасіться терпінням та витримкою, вам знадобиться зібраність та сумлінність. Постарайтеся не відмовляти допомоги тим, хто її потребує і ви можете допомогти.

У зоні пильної уваги – сфера ділового спілкування, роботи та кар'єри. Перевіряйте всю інформацію, ухвалюйте рішення після ретельного обмірковування. Не бійтеся своєї повільності - помилки можуть вилізти згодом боком.

Козеріг

Цього тижня варто відкласти убік усі справи та постаратися нормально відпочити. Для роботи та будь-якої ділової активності найближчими днями не найсприятливіші.

Не рекомендується змінювати роботу, впроваджувати щось нове, приймати важливі рішення - зусилля будуть витрачені даремно, можливі серйозні помилки та недоліки. А ще – тримайте у секреті важливу інформацію і ні з ким нею не ділитесь.

Водолій

Можливі конфліктні ситуації на роботі, складнощі у діловій сфері. Прислухайтеся до внутрішнього голосу - він допоможе вам опинитися у потрібному місці та у потрібний час.

Якщо ви зараз у проблемних стосунках, то дуже великий шанс їх припинення й ініціатором будете не ви. Поруч будуть друзі, які вас підтримають у складній ситуації та допоможуть відволіктися.

Риби

Можлива цікава пропозиція цього тижня. Але будьте обережні, перспективною вона здається лише на перший погляд. Ситуація у справах може швидко змінитись і для досягнення успіху доведеться зробити ривок.

Не намагайтеся вирішувати водночас кілька справ. Займайтеся чимось реальним та не будуйте повітряні замки. Не ризикуйте марно і будьте м'якшими з близькими людьми - вони теж мають право на помилки.