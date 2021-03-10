Не на того нарвалися: у Києві кишенькові злодії намагалися обікрасти ветерана АТО

У Києві вуличні злодії намагалися пограбувати ветерана АТО, який до того ж працює в правоохоронних органах. У підсумку киянин самотужки затримав усю групу зловмисників.

Про це 10 березня передали на Facebook -сторінці "Київ Оперативний".

Після цього чоловік передав зграю кишенькових злодіїв у руки слідчо-оперативної групи.

Також в мережі показали фото затриманих - це один чоловік, три жінки та дівчина.

У Києві ветеран АТО затримав банду вуличних злодіїв (фото: Муніципальна Варта Києва / facebook.com/KyivOperativ)

У повідомленні зазначається, що ці громадяни - жителі Берегове Закарпатської області - і раніше попадалися в столиці на крадіжках.

Ось і зараз вони вирішили пограбувати перехожого, але не на того нарвалися.

Автор посту із сарказмом додає, що грабіжники, що давно вже промишляють на вулицях міста, зможуть понести покарання за злочини тільки тоді, коли "#всеодноїхнесадять дійдуть до депутатів і суддів".

У Києві затримали групу вуличних злодюжок (фото: Муніципальна Варта Києва / facebook.com/KyivOperativ)

У мережі також зауважують, що не вперше бачать знімки таких "героїв" уже після затримання через крадіжки, однак незабаром зловмисники знову опиняються на волі та продовжують свій "промисел".