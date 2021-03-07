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У вівчарки iQ і то вище: у Києві горе-крадій став зіркою соцмереж (відео)

Новость на русском → Київ, Неділя 07 березня 2021 14:17
У вівчарки iQ і то вище: у Києві горе-крадій став зіркою соцмереж (відео) У Києві злодій став зіркою соцмереж (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У Києві напередодні 8 березня дівчина відправила свого молодого чоловіка в магазин техніки за замовленням, оскільки кур'єр не зміг привезти товар. Чоловік, перебуваючи в магазині, вирішив скоїти крадіжку. Забравши навушники за 4 тисячі гривень, він пішов додому, однак встановили особу зловмисника вдалося відразу ж.

Відео і подробиці невдалої крадіжки опубліковані в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.

У повідомленні говориться, що дівчина для доставки вказала всі свої дані, в тому числі місце проживання. Тому знайти злодія вдалося за лічені години.

"Пані Анастасія замовила доставку техніки додому, але щось пішло не так і доставку скасували. Тоді Анастасія відправила свого хлопця за товаром у магазин. Хлопець виявився досить "підприємливий" і під час "самовивозу" викрав навушники за 4к грн. Ну і звичайно весь прикол в тому, що пані Анастасія вказала всі свої дані. Заяву в поліцію написано, але ми повз такої пригоди пройти не могли", - йдеться у підписі до відео.

В коментарях дивуються невисоким аналітичним здібностям фігуранта злочину.

  • Це їй на 8‑е березня подаруночок.
  • У вівчарки iQ і то вище.
  • А це він клей в ганчірці нюхає чи що?)
  • Ось тепер є пряма можливість на зоні так губки поскладати. Бантиком.
  • Гальма.
  • Я буду здивований, якщо не знайдуть.

У вівчарки iQ і то вище: у Києві горе-крадій став зіркою соцмереж (відео)

Скріншоти (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що раніше у Києві нахабні злодії обікрали дівчинку на очах у поліцейських.

Раніше на Новій пошті зловили нахабного злодія. Співробітник відділення крав посилки прямо на роботі.

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