Сменила образ и живет в США: что стало с Алиной Паш, которая из-за скандала не поехала на "Евровидение-2022"

Что известно о жизни исполнительницы сегодня и как она выглядит, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Карьера

Певица проходила кастинг в девичью группу Real O, работала с группой "Горячий шоколад", пела на бэк-вокале в группе "Скай", а также у Ирины Билык. Еще приобщалась к другим группам, где также занималась музыкальной деятельностью.

В 2018 году артистка выпустила свой дебютный сингл "Битанга" и видеоклип к нему. Весной 2021 года звезда презентовала альбом, созданный во время фольковых экспедиций Гуцульщиной, в которую Паш вместе с командой ездила в 2020 году.

Также позже исполнительница заявила о создании собственного лейбла Bitanga Blood и первом релизе от его имени.

Кадры из соцсетей Алины Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Скандал на Нацотборе на "Евровидение-2022"

В феврале того же года Паш победила на Нацотборе с песней "Тіні забутих предків", опередив Kalush Orchestra и Wellboy. Однако спустя несколько дней после победы Сергей Стерненко обнародовал информацию, что справка Алины Паш о въезде в Крым в 2015 году - подделка.

На самом же деле, как оказалось, Паш попала в аннексированный полуостров рейсом из Москвы, нарушив таким образом правила Национального отбора. На следующий день, 15 февраля, пресс-секретарь ГНСУ подтвердил, что такая справка не была выдана государственным органом.

Поэтому НСТУ на фоне этих событий объявила о проведении внеочередного заседания наблюдательного совета, на котором было принято решение дисквалифицировать Паш из-за обмана и нарушения правил.

После этого Алина и сама решила сообщить, что "снимает свою кандидатуру" с участия в Нацотборе на "Евровидение-2022". Таким образом, первенство одержала группа Kalush Orchestra, которая тогда же и привезла в Украину победу, исполнив на международной сцене песню "Стефания".

Что касается Паш, то в прошлом году она откровенно высказалась об этом скандале и попросила прощения за свой поступок.

"Извините, что я не сделала это обращение вовремя. Мне реально очень жаль, что так сложилось. Я задолбалась от этой ноши. Я реально не кончера моск**иха. Я понимаю, что это по вашему усмотрению, я не заставляю вас себя любить или простить. Но я прошу прощения. Я знаю, что могу принести этой стране еще кучу офигенной музыки. Я люблю это. Так люблю, что наделала кучу х**ни", - говорила она в одном из интервью.

Однако после случившегося скандала многие поклонники до сих пор продолжают упрекать ее в такой ситуации. И не помогли даже ряд примирительных интервью, или песня-посвящение детям, жизнь которых забрала российская агрессия против Украины. Поэтому на фоне всех этих событий Паш, похоже, решила искать новые карьерные пути и перебралась в США.

Алина Паш сейчас живет за границей (фото: instagram.com/alinapash)

Что известно о жизни Алины Паш сейчас

После переезда в Америку исполнительница сменила сценический образ и занялась выпуском англоязычных песен. Свои соцсети она ведет на английском и в блоге делится подробностями о творческих планах и премьерах.

За страницей певицы следят около 100 тысяч пользователей, и в соцсетях, кроме творческих идей, она также публикует кадры из Голливуда или предстает в неожиданных образах, например, в наряде главной героини нашумевшего сериала "Венздей".

Интересно, что артистка поудаляла со страницы публикации, касающиеся войны, и теперь там только относительно свежие посты, первый из которых датируется августом этого года.

Что известно об Алине Паше сегодня (фото: instagram.com/alinapash)

Сама Алина, комментируя свою трансформацию, говорила, что наконец-то "отыскала душевное спокойствие и смогла примириться с собой" после того, как пережила этап "самоуничтожения". В соцсетях она заявляла, что встреча с "новым я" хоть для нее тяжела, однако именно это сделало ее счастливой. Поэтому исполнительница говорит, что "следует искать внутренний мир и тогда глобальные конфликты будут прекращаться".

Несмотря на противоречивые поступки и скандалы в прошлом году, Паш приобщалась к благотворительным концертам в рамках тура Монатика "АРТ Оборона". Она выступала в Париже, Лондоне, Берлине, Варшаве и других городах вместе с украинскими коллегами.

Где сейчас Алина Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Напомним также, что в феврале 2022 года, на фоне скандала из-за посещения оккупированного Крыма, Паш заявила, что ездила туда, ведь "ездила в Украину".

"У нас 8 лет идет война, Россия - агрессор. Крым - это Украина. И я ездила в Украину", - говорила она.

Также в апреле 2022 звезде вместе с Монатиком, Тиной Кароль, Святославом Вакарчуком и другими запретили въезд на территорию РФ на следующие 50 лет.