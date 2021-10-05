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Народний синоптик спрогнозував погоду на осінь: буде перший сніг і мороз

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Вівторок 05 жовтня 2021 14:20
Народний синоптик спрогнозував погоду на осінь: буде перший сніг і мороз Погода в Україні восени буде зі снігом у листопаді (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Осінь в Україні буде холодною і дощовою, а в листопаді може випасти перший сніг.

Такий прогноз ТСН озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

За прогнозами Горбаня, жовтень в Україні буде досить прохолодним. Більш того, за прогнозом народного синоптика, в середині жовтня очікуються і перші заморозки, а в листопаді вже випаде сніг і вдарить мороз.

Леонід Горбань дає такий прогноз:

З 1-4 жовтня буде холодно і похмуро, з 5-6 і 8-10 жовтня прогнозуються дощі, з 11-19 жовтня прогнозується похмура погода і холод, з 14 жовтня - заморозки. Потім до кінця місяця буде сухо, але холодно.

З 1 по 4 листопада буде похмуро, дощі і холод прогнозуються з 4-15 листопада, нічні заморозки можуть відбутися з 8-10 листопада. З 8 по 10 листопада цілком вірогідні дощі з мокрим снігом, а ось 26 листопада очікуються морози, в кінці останнього місяця осені - прогнозується сніг і навіть мороз!

Як ми раніше писали, погода в Україні цього тижня обіцяє бути з теплими і сонячними днями, але дуже холодними ночами.

Також ми повідомляли, що в Україну йде сильне похолодання зі зливами.

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