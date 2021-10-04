Теплі дні та ночі з заморозками: якою буде погода в Україні на тижні

Погода в Україні цього тижня обіцяє бути з теплими і сонячними днями, але дуже холодними ночами. Це визначатиме антициклон, який прийшов у країну.

Експерт попросила водіїв не забувати про осінні тумани.

"І завтра, і протягом всього нового тижня практично повсюдно у нас буде суха погода. Хіба що якісь хмари періодично набіжать. Але як прибіжуть, так і розсіються. І також із нечисленних жовтневих метеорологічних розваг для нас - тумани", - повідомила синоптик.

Діденко ще раз нагадала, що ночі на тижні будуть дуже холодними, можливі заморозки.

"Ночі залишаються холодними, з періодичними заморозками. Денна температура повітря не сильно встигає нагрівати приміщення, а ось на повітрі буде комфортніше, максимально очікується від +12 до +16. Західна частина України отримає від прилеглих, теплих центрально та східноєвропейських країн вищі градуси, від + 14 до +19, На Закарпатті +18 до +23!"- повідомила експерт.

За словами Діденко, у західних областях можливі сильні пориви південного та південно-східного вітру. Поривчастий вітер також очікується в Криму і Приазов'ї.

У Києві вівторок обіцяє суху погоду. Так триватиме весь тиждень. Вночі від +3 до +7 градусів, в околицях ймовірні заморозки, а вдень у столиці буде від +12 до + 15 градусів.