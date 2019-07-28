Бидло, яке отримує величезні гроші: Шнурова більше не хочуть пускати в Крим

Сергій Шнуров (фото: facebook.com/shnurovs)

Шнуров відгукувався не самими приємними словами про півострів та був жорстоко розкритикований

Сергій Шнуров роздратував громадськість необачною заявою про Крим. Так, музичний продюсер Андрій Разін вирішив, що коментар музиканта про анексований півострів був дуже недоречним. Відповідну заяву опубліковано в Instagram.

Одного разу Шнуров заявив: "Мені цей ваш Кримський міст з Сирією нах*р не потрібні. Мені потрібна нормальна медицина, дешева і якісна їжа, адекватні ціни на паливо. Мені потрібне нормальне людське життя".

Такі слова не залишили продюсера байдужим і він заявив, що після подібного не залишить співака в спокої, а буде судитися до кінця.

Шнурова більше не хочуть пускати в Крим (скріншот: instagram.com/razin_andrei_lm)

"Раз ти така відповідальна людина, яка відповідає за свої слова, то нічого тобі їздити через Кримський міст, літай краще в Крим на мітлі. Після таких образ Криму я звертаюся до всіх кримчан не пускати його і не ходити на його концерти ніколи", - написав Разін.

Як повідомлялося раніше, музикант Сергій Шнуров написав вірш про секретне посвідчення "Штазі" президента РФ Володимира Путіна.

А також розповідали про те, що лідер групи "Ленінград" пояснив причину відмови від виступів в Україні.

Нагадаємо, що раніше Шнуров написав іронічний вірш, який присвятив пропозиції директора російського цирку Эдгарда Запашного сходити Путіну в цирк.