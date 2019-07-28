ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бидло, яке отримує величезні гроші: Шнурова більше не хочуть пускати в Крим

STYLERПерсони    28.07.2019 - 14:45
Бидло, яке отримує величезні гроші: Шнурова більше не хочуть пускати в Крим
Сергій Шнуров (фото: facebook.com/shnurovs)

Шнуров відгукувався не самими приємними словами про півострів та був жорстоко розкритикований

Сергій Шнуров роздратував громадськість необачною заявою про Крим. Так, музичний продюсер Андрій Разін вирішив, що коментар музиканта про анексований півострів був дуже недоречним. Відповідну заяву опубліковано в Instagram.

Одного разу Шнуров заявив: "Мені цей ваш Кримський міст з Сирією нах*р не потрібні. Мені потрібна нормальна медицина, дешева і якісна їжа, адекватні ціни на паливо. Мені потрібне нормальне людське життя".

Такі слова не залишили продюсера байдужим і він заявив, що після подібного не залишить співака в спокої, а буде судитися до кінця.

Бидло, яке отримує величезні гроші: Шнурова більше не хочуть пускати в КримШнурова більше не хочуть пускати в Крим (скріншот: instagram.com/razin_andrei_lm)

"Раз ти така відповідальна людина, яка відповідає за свої слова, то нічого тобі їздити через Кримський міст, літай краще в Крим на мітлі. Після таких образ Криму я звертаюся до всіх кримчан не пускати його і не ходити на його концерти ніколи", - написав Разін.

Як повідомлялося раніше, музикант Сергій Шнуров написав вірш про секретне посвідчення "Штазі" президента РФ Володимира Путіна.

А також розповідали про те, що лідер групи "Ленінград" пояснив причину відмови від виступів в Україні.

Нагадаємо, що раніше Шнуров написав іронічний вірш, який присвятив пропозиції директора російського цирку Эдгарда Запашного сходити Путіну в цирк.

Жег, как мог шнура фитиль: Шнуров шукає сурогатну матір Останній крупний динозавр: Шнуров присвятив вірш Сергію Юрському
Новини України Сергей Шнуров
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся