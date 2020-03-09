ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нардепи шукають заміну Авакову: ми вирішили так

STYLERПерсони    09.03.2020 - 13:42
Нардепи шукають заміну Авакову: ми вирішили так
Авакову шукають заміну - що відомо (mvs.gov.ua)

Авакова хочуть відправити у відставку

Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову нардепи активно шукають заміну. Нинішнього главу МВС небезпідставно хочуть відправити у відставку. Про це заступник голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила в програмі "Перехресний допит".

"Будемо реалістично дивитися на ситуацію. МВС - це настільки складне міністерство, що запропонувати нове обличчя без досвіду... Інших шансів не може бути, тому що це безпека людей. Це 300 тисяч особового складу. Є питання до пана Авакова: і з поліції, і, очевидно, з інших моментів", - сказала Кравчук.

За її словами, у Володимира Зеленського досі немає кандидата, який міг би гарантувати, що все буде добре. Тому спочатку поставлять заступника, який набереться досвіду і замінить Авакова.

"Ми вирішили так: запропонуємо заступника, і, якщо ця людина виросте і ми будемо розуміти, що вона зможе замінити міністра - то вічних людей немає ніде. Свідчать попередні звільнення", - зазначила Кравчук.

Авакову шукають заміну - що відомо

Нагадаємо, новий Кабінет міністрів України, очолюваний прем'єром Денисом Шмигалем, в середу, 4 березня 2020 року, приніс присягу на позачерговому засіданні Верховної ради.

Уряд впровадить мобільний додаток для виклику поліції  Аваков задекларував більше 1 млн гривень зарплати за рік
Новини України Арсен Аваков
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся