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Нардепы ищут замену Авакову: мы решили так

STYLERПерсоны    09.03.2020 - 13:42
Нардепы ищут замену Авакову: мы решили так
Авакову ищут замену - что известно (mvs.gov.ua)

Авакова хотят отправить в отставку

Министру внутренних дел Арсену Авакову нардепы активно ищут замену. Нынешнего главу МВД небезосновательно хотят отправить в отставку. Об этом заместитель главы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила в программе "Перекрестный допрос".

"Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД - это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Других шансов может не быть, потому что это безопасность людей. Это 300 тысяч личного состава. Есть вопрос к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам", - сказала Кравчук.

По ее словам, у Владимира Зеленского нет до сих пор кандидата, который мог бы гарантировать, что все будет хорошо. Поэтому изначально поставят заместителя, который наберется опыта и заменит Авакова.

"Мы решили так: предложим заместителя, и, если этот человек вырастет и мы будем понимать, что он сможет заменить министра - то вечных людей нет нигде. Свидетельствуют предыдущие увольнения", - отметила Кравчук.

Авакову ищут замену - что известно

Напомним, новый Кабинет министров Украины, возглавляемый премьером Денисом Шмыгалем, в среду, 4 марта 2020 года, принес присягу на внеочередном заседании Верховной рады.

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