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Новий Кабмін Шмигаля склав присягу

Новини » Політика     04.03.2020 - 20:04
Новий Кабмін Шмигаля склав присягу
Фото: новий Кабмін (РБК-Україна)

Вакантними залишаються посади 4 міністрів

Новий Кабінет міністрів України, очолюваний прем'єром Денисом Шмигалем, у середу, 4 березня 2020 року, склав присягу на позачерговому засіданні Верховної ради. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, присягу сьогодні склали:

  • Вадим Пристайко - віце-прем'єр з питань євроінтеграції;
  • Олексій Резніков - віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій;
  • Михайло Федоров - віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації;
  • Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ;
  • Сергій Бессараб - міністр у справах ветеранів;
  • Вадим Гутцайт - міністр молоді і спорту;
  • Ілля Ємець - міністр охорони здоров'я;
  • Владислав Криклій - міністр інфраструктури;
  • Марина Лазебна - міністр соціальної політики;
  • Денис Малюська - міністр юстиції;
  • Олег Немчінов - міністр Кабінету міністрів;
  • Ігор Уманський - міністр фінансів;
  • Олексій Чернишов - міністр розвитку громад і територій;
  • Дмитро Кулеба - міністр закордонних справ;
  • Андрій Таран - міністр оборони.

Крім того, станом на зараз залишаються вакантними посади голів чотирьох міністерств.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховна рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Також парламент призначив нових міністра закордонних справ та міністра оборони.

Як відомо, сьогодні парламент призначив Дениса Шмигаля новим прем'єр-міністром України. В уряді Гончарука Шмигаль обіймав посаду віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій. За призначення проголосував 291 нардеп, 59 проти, 46 утрималися і 9 не голосували.

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