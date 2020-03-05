Чому Рябошапку відправляють у відставку: що відомо

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Рада голосуватиме за висловлення недовіри Рябошапці сьогодні о 18:30

Сьогодні на позачерговому засіданні Рада проголосує за висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці. Докладніше про те, чому парламент незадоволений роботою ГПУ, і хто може стати новим генпрокурором - в матеріалі РБК-Україна.

Звіт Рябошапки в Раді

Одним з пунктів вчорашнього позачергового засідання Верховної Ради був звіт керівників правоохоронних відомств. Результати своєї роботи представили глава МВС Арсен Аваков, виконуюча обов'язки глави ДБР Ірина Венедиктова, глава НАБУ Артем Ситник, голова СБУ Іван Баканов і глава Генпрокуратури Руслан Рябошапка.

Генпрокурор почав свій виступ з того, що вважає реформи в ГПУ головним досягненням за півроку перебування на посаді.

“Шість місяців тому за підтримки глави держави і вас ми розпочали реформу прокуратури. І я вважаю що це є одним з наших можливо найголовніших досягнень за останні 6 місяців. Ми є єдиним органом, який почав реальну реформу і реальні зміни", - заявив глава ГПУ.

Рябошапка заявив про те, що з вересня генпрокуратура передала до суду 766 проваджень у справах про корупцію чиновників середньої ланки, в яких фігурують 880 осіб. Також він зазначив, що вже отримали свої тюремні терміни 250 осіб.

Разом з тим, генпрокурор заявив, що розслідуванням справ топ-чиновників - не в повноваженнях ГПУ. Цим, за його словами, займаються антикорупційні органи.

Чому Рада незадоволена Рябошапкою

На сайті Ради з'явився текст постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. В пояснювальній записці йдеться про те, що глава ГПУ не проявив активності в розслідуванні злочинів топ-чиновників і не довів ні одну таку справу до завершення - судового вироку.

"Не продемонстрував будь-якої активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави, за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування, а також – щодо топ-чиновників не доведено до завершення, жодного обвинувального акту у таких справах до суду не спрямовано та, як наслідок, вироків судом не винесено", - сказано в пояснювальній записці постанови

В якості прикладів, там перераховані:

справа Олега Гладковського , якому оголосили підозру у жовтні 2019 року, але обвинувальний акт не переданий до суду;

, якому оголосили підозру у жовтні 2019 року, але обвинувальний акт не переданий до суду; справа Андрія Садового , якому оголосили підозру в листопаді 2019 року, але обвинувальний акт не переданий до суду;

, якому оголосили підозру в листопаді 2019 року, але обвинувальний акт не переданий до суду; справа Вадима Альперіна , який був затриманий за підозрою в порушенні митного законодавства, але вийшов під заставу;

, який був затриманий за підозрою в порушенні митного законодавства, але вийшов під заставу; справа Катерини Гандзюк , результати якого Рябошапка анонсував 22 жовтня 2019 року;

, результати якого Рябошапка анонсував 22 жовтня 2019 року; "замовчування" стану розслідування справі дочірніх компаній Burisma

Раніше про причини незадоволеності генпрокурором говорив і заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"У нас є питання щодо реформи прокуратури і по тому, що під час реформи не завжди відбувається поточна діяльність. Зокрема, не висуваються важливі, на наш погляд, підозри. Я думаю, що сьогодні ми послухаємо звіт генерального прокурора і будемо робити висновки", - заявив Корнієнко.

Хто може змінити Рябошапку на посаді глави ГПУ

Кандидатом на посаду нового генерального прокурора України називали поки тільки одну людину - народного депутата від фракції "Слуга народу" Сергія Іонушаса.

За словами нардепа СН Ірини Верещук, ця кандидатура була розглянута на засіданні фракції і на сигнальному голосуванні підтримали.

"Це була пропозиція, що на засіданні фракції висунув пан Холодів. Генпрокурора можуть замінити при одній умові. Якщо так станеться, звіт Рябошапки буде визнаний незадовільним. Тільки в цьому випадку. Було сигнальне голосування і ми (фракція СН, - ред.) підтримали нашого колегу. Президент нічого не коментував з цього приводу, це було наше фракційне рішення ", - повідомила Верещук.

Зазначимо, що підтримку кандидатури Іонушаса на сигнальному голосуванні підтвердили і інші джерела РБК-Україна.