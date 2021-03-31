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Нардеп здивувала своєю декларацією: кішка, собака і футболка

Автор: Styler

Народний депутат України від політичної партії "Голос" Олександра Устімова внесла в декларацію собаку, кота і футболку.

Про це свідчать дані її декларації.

У пункті цінне рухоме майно депутат вказала "собаку-тапки-погризяку", "котика-муркотика" і футболку з написом "F*ck Corruption".

В описі Устімова зазначила, що футболка з таким написом - перша в нашій країні. Собаку породи лабрадор і кота Жорика, який належить чоловікові, їй подарувала родина з Луганської області у зв'язку з переїздом.

Також у декларації Олександри Устімої вказані два автомобілі: Mazda 6 2011 року і Citroen C4 2007 року, зарплата понад 474 тисяч гривень, 25 тисяч доларів готівкою і стипендія від Стенфордського університету, яка становить понад 869 тисяч гривень.

Крім того, у неї є нерухомість у спільній власності: житловий будинок у Вінниці, площею 74,8 м. кв., земельна ділянка у Вінниці, площею 468 кв. м., квартири в Києві, площею 141,2 і 64,45 м. кв.

Нагадаємо, депутат із Харкова від партії "Опозиційна платформа - За життя" Саїд Джавід вніс у декларацію живого африканського лева. Тварину він купив у 2017 році і тримає її у власному будинку.

Ми також писали про те, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко подав щорічну декларацію.

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