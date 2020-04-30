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Полетів за два дні до карантину: український депутат другий місяць "відпочиває" на Кіпрі

STYLERЖиття    30.04.2020 - 09:49
Полетів за два дні до карантину: український депутат другий місяць "відпочиває" на Кіпрі
Український депутат проводить карантин на Кіпрі (Колаж РБК-Україна)

Народний депутат від "Слуги народу" полетів на Кіпр перед закриттям кордонів і авіасполучення

Карантин в Україні введено через пандемію коронавірусу з 12 березня і вже двічі був продовжений. Уряд готується послабити карантинні заходи з 12 травня.

Український депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодів свій карантин проводить на Кіпрі, куди полетів за два дні до зупинки авіасполучення і закриття кордонів. Як повідомили журналісти програми "Схеми", Холодів вилетів рейсом Київ-Ларнака (Кіпр) 15 березня і станом на 29 квітня, в Україну він так і не повернувся. Варто відзначити, що з 17 березня в Україні зупинено регулярне пасажирське авіасполучення.

За останні півтора місяця парламент вже 5 разів збирався на позачергові засідання, але Холодів їх пропустив, оскільки знаходиться за межами країни. Відповідно, депутат не відвідував засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, де є головою. Однак Андрій Холодів у режимі онлайн був присутній на інших комітетах.

Як відзначають журналісти, у депутата Холодова біля міста Лімасол є маєток, на який нещодавно зареєстрували компанію по столичному тютюновому бізнесу.

"А значить, він міг діяти у своїх власних інтересах, коли лобіював у Верховній Раді правку, що збільшує заробітки для роздрібних торговців сигаретами. Цим фактом, зрештою, зацікавилося НАБУ", - наголосили журналісти.

Вони стверджують, що знаходження Холодова на Кіпрі підтвердили вже три джерела, які не пов'язані між собою. Це правоохоронці на Кіпрі, українська авіакомпанія і третє джерело – в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві перестали дотримуватися карантину і кинулися в парки (відео).

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