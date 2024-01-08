"Напрашивайтесь за границу". Военный ВСУ рассказал, как проходит курс молодого бойца

Если военнообязанный после прохождения ВВК не попал в воинскую часть, ТЦК СП направит его в учебный центр для прохождения молодого бойца.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тред боевика медика в медицинской службе "Ульф" в Twitter (X) Дмитрия Козятинского.

Как проходит курс молодого бойца

Сокращенно такое обучение называют КМЦ, которое длится от 30 дней и проходит на одном из украинских полигонов или одной из иностранных военных баз.

"Если есть возможность, рекомендую напрашиваться именно за границу (скажите, что знаете английский - часто этого бывает достаточно): не скажу, что иностранные инструкторы учат лучше украинских (нет), но в Европе обычно лучше материальная база и большие возможности для настрела" , - дает совет Дмитрий.

Он добавляет, что на учениях за границей выдают все оборудование, поэтому ничего не нужно покупать.

Одним из преимуществ обучения именно за границей военный называет увидеть своими глазами известные стандарты НАТО.

"В учебный центр берите с собой минимум вещей: военный билет, паспорт, копии документов, отношения, средства гигиены, влажные салфетки, репеллент, запас сигарет и зажигалок (если курите), белье, носки", - пишет Козятинский.

Не забудьте также базовые лекарства: Парацетамол, Лоперамид, Атоксил, антигистаминные препараты и т. д.

Военный рассказал, как проходит курс молодого бойца (иллюстративное фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Во время непосредственного обучения бойцы овладевают базовыми вещами, такими как огневая подготовка, тактическая медицина, инженерно-саперное дело, работа в составе отделения и т. д.

После прохождения базовой военной подготовки (БЗВП) получают так называемый "сотый ВУС" - военно-учетную специальность стрелка, ведь все военнослужащие в первую очередь являются стрелками.

"Далее вас могут отправить на дополнительные учения по специализации (например, в 205 учебный центр на боевого медика), а могут и не отправить. Тогда курс молодого бойца считается завершенным", - пишет Дмитрий.

Он отмечает, что если вы планируете попасть в какое-то конкретное подразделение после КМБ, по возможности отказывайтесь от получения специализации. Так больше шансов, что вас не распределят в случайное место.

"Старайтесь твердо стоять на своем и обязательно свяжитесь с представителями вашего подразделения. Просите их повлиять на ситуацию или даже приехать за вами в учебный центр", - советует военный.

По его словам, если решить вопрос с учебным центром не получилось, дальше может быть несколько сценариев:

учебный центр самостоятельно распределит новобранцев в воинские части согласно нуждам

в учебный центр приедут представители разных в/ч, которые будут проводить собеседования и набирать к себе

"Во втором случае вы можете самостоятельно выбрать, к кому хотите попасть. Однако если будете отказываться от каждого, вас распределят по остаточному принципу. Очень не советую доводить до этого. После распределения вы поедете в воинскую часть", - подытожил боевой медик.