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В Киеве запустили бесплатное такси для тяжелораненых военных: как сделать заказ

Киев, Понедельник 08 января 2024 13:22
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В Киеве запустили бесплатное такси для тяжелораненых военных: как сделать заказ В Киеве работает такси для военных (иллюстративное фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве запустили в работу такси для перевозки тяжелораненых военных. Такая услуга абсолютно бесплатна.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост основательницы БФ "Голуби мира" Элины Слободянюк в Facebook.

Как сделать заказ такси

Такое бесплатное такси может заказать ветеран со сложными травмами. Автомобили в службе приспособлены для комфортной перевозки пассажиров на колесных креслах.

В то же время в салоне есть сидячие места. То есть с военным могут поехать их знакомые. Кроме того, это удобно и для ветеранов с другими типами ранения.

Сделать заказ можно через чат-бот @golubi_miry_bot или по телефону: (099) 397-62-82.

В чат-боте вам нужно нажать кнопку "Начать". Перед вами появится несколько опций по выбору:

  • "Заказать поездку"
  • "Информация о перевозке"
  • "Социальные сети"
  • "Контакты БФ"
  • "Оставить отзыв"

Выбирайте интересующий вас раздел.

В Киеве запустили бесплатное такси для тяжелораненых военных: как сделать заказ

В Киеве запустили бесплатное такси для тяжелораненых военных: как сделать заказ

Скриншоты

Удобным образом ветеран или его близкий человек оставляет заявку. С ними свяжутся для уточнения деталей поездки.

Позаботьтесь о том, чтобы сделать заказ поездки заранее.

Раньше мы рассказывали о чат-боте E-NADIYA, который помогает военным адаптироваться к мирной жизни.

Читайте также, как оформить компенсацию на покупку жилья для ветеранов.

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Киев ветерани