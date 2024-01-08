В Киеве запустили бесплатное такси для тяжелораненых военных: как сделать заказ
В Киеве запустили в работу такси для перевозки тяжелораненых военных. Такая услуга абсолютно бесплатна.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост основательницы БФ "Голуби мира" Элины Слободянюк в Facebook.
Как сделать заказ такси
Такое бесплатное такси может заказать ветеран со сложными травмами. Автомобили в службе приспособлены для комфортной перевозки пассажиров на колесных креслах.
В то же время в салоне есть сидячие места. То есть с военным могут поехать их знакомые. Кроме того, это удобно и для ветеранов с другими типами ранения.
Сделать заказ можно через чат-бот @golubi_miry_bot или по телефону: (099) 397-62-82.
В чат-боте вам нужно нажать кнопку "Начать". Перед вами появится несколько опций по выбору:
- "Заказать поездку"
- "Информация о перевозке"
- "Социальные сети"
- "Контакты БФ"
- "Оставить отзыв"
Выбирайте интересующий вас раздел.
Скриншоты
Удобным образом ветеран или его близкий человек оставляет заявку. С ними свяжутся для уточнения деталей поездки.
Позаботьтесь о том, чтобы сделать заказ поездки заранее.
Раньше мы рассказывали о чат-боте E-NADIYA, который помогает военным адаптироваться к мирной жизни.
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