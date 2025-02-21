Напитки с каннабисом. Модный тренд или реальная польза для здоровья?
Конопля содержит соединения, известные как каннабиноиды, среди которых выделяется каннабидиол (CBD). Этот алкалоид активно исследуется на предмет его потенциального влияния на здоровье. CBD доступен в различных формах: масла, капсулы, кремы, экстракты, а также пищевые продукты, такие как конфеты, шоколад и напитки.
Полезно ли употреблять такие напитки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.
Что известно о напитках с CBD?
Напитки с CBD могут включать ароматизированные чаи, кофе, лимонады, спортивные и газированные напитки. Обычно производители добавляют каннабидиол в напиток с помощью водно-масляной эмульсии. В организме он поглощается через кишечник. На этикетке всегда указывается содержание CBD в продукте.
Маркетологи утверждают, что CBD-продукты способствуют уменьшению тревожности или улучшению работы мышц и суставов во время физической активности. Тем не менее, на данный момент не хватает убедительных научных доказательств, подтверждающих эти заявленные свойства CBD.
Преимущества CBD-напитков: что подтверждают исследования?
Сейчас в США единственным препаратом на основе CBD, имеющим разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), является "Эпидиолекс", который используется для лечения эпилепсии. Что касается других препаратов, исследования либо предоставляют слабые доказательства, либо демонстрируют эффекты, которые являются недостаточно выраженными и достоверными, чтобы принести пользу людям, принимающим их при определенных состояниях.
Исследования долгосрочных эффектов каннабидиола продолжаются и показывают определенные перспективы для лечения таких симптомов, как зависимость от алкоголя или наркотиков, тревога, бессонница, постоянная боль.
Итак, на данный момент, согласно результатам исследований, CBD-напитки не имеют значительной части из обещанных эффектов для здоровья, на которую рассчитывают люди, употребляя их. Тем не менее некоторые могут содержать другие потенциально полезные ингредиенты (которые также присутствуют в напитках без каннабидиола), в частности добавленные электролиты или полезные соединения, содержащиеся в чае и кофе.
Дает ли каннабидиол дополнительные преимущества и как они различаются в зависимости от других ингредиентов и содержания сахара, пока еще непонятно. Вместе с тем, исследование 2017 года утверждает, что кислотность напитков может уменьшить количество CBD по сравнению с той, что указана на упаковке.
Потенциальные риски CBD-напитков: что нужно знать?
Потребление каннабидиола может вызвать некоторые побочные эффекты, особенно в высоких дозах. Среди них: сухость во рту, сонливость, головокружение, низкое кровяное давление, при особо высоких дозах - поражение печени.
CBD-напитки и другие пищевые продукты с содержанием таких алкалоидов конопли часто имеют недостоверные данные по дозировке. Исследование, проведенное в 2023 году, показало, что содержание каннабидиола в напитках часто отличается от количества, указанного на маркировке продукта. Исследователи пришли к выводу, что CBD-напитки отклоняются от рекламируемого содержания больше, чем масла.
Напитки с каннабидиолом часто также содержат добавленный сахар и ароматизаторы. Масла обычно имеют в составе меньше сахара и обеспечивают более надежную дозу CBD.
Перед употреблением CBD-напитков стоит проконсультироваться с врачом. Ведь каннабидиол может взаимодействовать с лекарственными средствами или диетическими добавками, которые вы употребляете.
Как выбрать напиток с CBD: полезные советы
Если вы все же хотите попробовать напиток с каннабидиолом, несмотря на ограниченность доказательств в пользу его употребления, обратите внимание на следующие детали:
- Убедитесь, что напиток легален, содержит менее 0,3% ТГК или соответствует государственным нормам.
- Поищите результаты тестов от внешней независимой лаборатории, подтверждающие отсутствие в напитке тяжелых металлов, микробов и плесени, а также пестицидов.
- Проверьте список ингредиентов на наличие сахара, добавок и ароматизаторов и обратите внимание на те, которые могут вызвать у вас аллергии и на которые имеете непереносимость. Лучше выбирать варианты с низким содержанием сахара.
- Учитывайте содержание CBD, репутацию производителя, стоимость, отзывы в Интернете и собственные вкусовые предпочтения.
Итак, хотя по мнению сторонников каннабидиола, напитки с ним помогают снять тревогу или уменьшить боль и воспаление, пока нет достаточных доказательств таких преимуществ. Кроме того, CBD-напитки часто имеют высокое содержание сахара и могут не содержать заявленное содержание каннабидиола.
Для тех, кто стремится изучить потенциальные преимущества каннабидиола, масла могут быть более безопасными и эффективными формами. Прежде чем принимать любые продукты с каннабидиолом, проконсультируйтесь с врачом.
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