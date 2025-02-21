Напої з канабісом. Модний тренд чи реальна користь для здоров'я?
Конопля містить сполуки, відомі як канабіноїди, серед яких виділяється канабідіол (CBD). Цей алкалоїд активно досліджується на предмет його потенційного впливу на здоров'я. CBD доступний у різноманітних формах: олії, капсули, креми, екстракти, а також харчові продукти, такі як цукерки, шоколад та напої.
Чи корисно вживати такі напої, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.
Що відомо про напої з CBD?
Напої з CBD можуть включати ароматизовані чаї, каву, лимонади, спортивні та газовані напої. Зазвичай виробники додають канабідіол до напою за допомогою водно-масляної емульсії. В організмі він поглинається через кишечник. На етикетці завжди зазначається вміст CBD у продукті.
Маркетологи стверджують, що CBD-продукти сприяють зменшенню тривожності або покращенню роботи м'язів і суглобів під час фізичної активності. Проте, на даний момент бракує переконливих наукових доказів, які б підтверджували ці заявлені властивості CBD.
Переваги CBD-напоїв: що підтверджують дослідження?
Наразі в США єдиним препаратом на основі CBD, що має дозвіл Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA), є «Епідіолекс», який використовується для лікування епілепсії. Щодо інших препаратів, дослідження або надають слабкі докази, або демонструють ефекти, які є недостатньо вираженими та достовірними, щоб принести користь людям, які приймають їх при певних станах.
Дослідження довгострокових ефектів канабідіолу тривають і показують певні перспективи для лікування таких симптомів, як залежність від алкоголю чи наркотиків, тривога, безсоння, постійний біль.
Отже, на даний момент, згідно з результатами досліджень, CBD-напої не мають значної частини з обіцяних ефектів для здоров'я, на яку розраховують люди, вживаючи їх. Проте деякі можуть містити інші потенційно корисні інгредієнти (які також присутні в напоях без канабідіолу), зокрема додані електроліти або корисні сполуки, що містяться в чаї та каві.
Чи дає канабідіол додаткові переваги і як вони різняться залежно від інших інгредієнтів та вмісту цукру, наразі ще незрозуміло. Разом з тим, дослідження 2017 року стверджує, що кислотність напоїв може зменшити кількість CBD у порівнянні з тією, що зазначена на упаковці.
Потенційні ризики CBD-напоїв: що потрібно знати?
Споживання канабідіолу може викликати деякі побічні ефекти, особливо у високих дозах. Серед них: сухість у роті, сонливість, запаморочення, низький кров'яний тиск, при особливо високих дозах - ураження печінки.
CBD-напої та інші харчові продукти із вмістом таких алкалоїдів коноплі часто мають недостовірні дані щодо дозування. Дослідження, проведене у 2023 році, показало, що вміст канабідіолу у напоях часто відрізняється від кількості, зазначеної на маркуванні продукту. Дослідники дійшли висновку, що CBD-напої відхиляються від рекламованого вмісту більше, ніж олії.
Напої з канабідіолом часто також містять доданий цукор та ароматизатори. Олії зазвичай мають у складі менше цукру і забезпечують більш надійну дозу CBD.
Перед вживанням CBD-напоїв варто проконсультуватися з лікарем. Адже канабідіол може взаємодіяти з лікарськими засобами або дієтичними добавками, які ви вживаєте.
Як вибрати напій з CBD: корисні поради
Якщо ви все ж хочете спробувати напій з канабідіолом, не зважаючи на обмеженість доказів на користь його вживання, зверніть увагу на наступні деталі:
- Переконайтеся, що напій легальний, містить менш як 0,3% ТHC або відповідає державним нормам.
- Пошукайте результати тестів від зовнішньої незалежної лабораторії, що підтверджують відсутність у напої важких металів, мікробів і плісняви, а також пестицидів.
- Перевірте список інгредієнтів на наявність цукру, добавок та ароматизаторів і зверніть увагу на ті, що можуть викликати у вас алергії та на які маєте непереносимість. Краще обирати варіанти з низьким вмістом цукру.
- Враховуйте вміст CBD, репутацію виробника, вартість, відгуки в Інтернеті та власні смакові уподобання.
Отже, хоч на думку прихильників канабідіолу, напої з ним допомагають зняти тривогу або зменшити біль і запалення, наразі немає достатніх доказів щодо таких переваг. Крім того, CBD-напої часто мають високий вміст цукру і можуть не містити заявлений вміст канабідіолу.
Для тих, хто прагне вивчити потенційні переваги канабідіолу, олії можуть бути безпечнішими та ефективнішими формами. Перш ніж приймати будь-які продукти з канабідіолом, проконсультуйтеся з лікарем.
Читайте також, що популярний замінник цукру може збільшити ризик інфаркту та інсульту.
Раніше ми писали, що станеться з вашим тілом, якщо щодня пити солодку газовану воду?
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.