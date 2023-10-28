Напарник Барби. Как появился Кен и как он выглядел в 60-х годах (фото)

С момента премьеры фильм "Барби" наделал много шума и приобрел немалую популярность. Интерес и внимание к кукле вышли на новый уровень. Вместе с тем история появления самой Барби известна многим, но о ее парне Кене рассказывают меньше.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNN рассказывает, как появилась кукла Кена.
Кен - сокращение от Кеннета Карсона - появился на рынке игрушек как бойфренд Барби через два года после ее дебюта в 1959 году. Он был доступен в двух стилях: белокурый или брюнет, изготовленный из жесткого пластика, и был одет в очень короткие красные плавки. Он стоил 3,50 доллара.
Пара познакомилась во время съемок своего первого рекламного ролика в марте 1961 года. Барби посещала танцы, а Кен наблюдал за ней издалека в смокинге.
Это была любовь с первого взгляда. Они продолжали посещать вечеринки братства в университете, пикники и пляжные поездки. Однако Кен все равно не был популярен среди покупателей.
Первый пляжный образ Кена (фото: edition.cnn.com)
Образы Кена меняли со скоростью ветра.
В 70-х он был типичной куклой с копной волос, бакенбардами и волосами на лице. Он был одет в белую водолазку и ситцевый пиджак.
Уже в 90-х Кен появился с длинной неухоженной гривой, настоящим гелем для волос и маленькой расческой, которую его владельцы могли использовать, чтобы укладывать их, как им вздумается.
В 1993 году Кен был одет в сетчатую рубашку, лавандовую жилетку без рукавов, а также носил одну сережку в левом ухе. Тогда он стал популярен среди потребителей ЛГБТК+ культуры.
Кен с серьгой в ухе расположил представителей ЛГБТ-культуры (фото: edition.cnn.com)
После "разрыва" с Барби в 2004 году Кен сменил имидж. Теперь он был или блондином, или брюнетом в штанах-карго, кожаной куртке и с массивной цепочкой.
В 2017 году дни Кена как белой белокурой куклы закончились. Тогда компания Mattel выпустила инклюзивную линейку кукол с разными цветами кожи, прическами и типами фигуры.
Инклюзивная линейка кукол (фото: edition.cnn.com)
С тех пор Mattel продолжает выпускать новые версии, включая кукол с темной кожей и естественными волосами, витилиго и некоторых, которые пользуются инвалидными колясками.
Ранее мы рассказывали о том, что Марго Робби и Райан Гослинг сыграют в еще одном фильме. И речь совсем не о Барби.
Смотрите также, как выглядит женщина, которая потратила 120 000 долларов, чтобы быть похожей на Барби.