Напарник Барби. Как появился Кен и как он выглядел в 60-х годах (фото)

Кен встречает Барби

Кен - сокращение от Кеннета Карсона - появился на рынке игрушек как бойфренд Барби через два года после ее дебюта в 1959 году. Он был доступен в двух стилях: белокурый или брюнет, изготовленный из жесткого пластика, и был одет в очень короткие красные плавки. Он стоил 3,50 доллара.

Пара познакомилась во время съемок своего первого рекламного ролика в марте 1961 года. Барби посещала танцы, а Кен наблюдал за ней издалека в смокинге.

Это была любовь с первого взгляда. Они продолжали посещать вечеринки братства в университете, пикники и пляжные поездки. Однако Кен все равно не был популярен среди покупателей.

Первый пляжный образ Кена (фото: edition.cnn.com)

Образы Кена меняли со скоростью ветра.

В 70-х он был типичной куклой с копной волос, бакенбардами и волосами на лице. Он был одет в белую водолазку и ситцевый пиджак.

Уже в 90-х Кен появился с длинной неухоженной гривой, настоящим гелем для волос и маленькой расческой, которую его владельцы могли использовать, чтобы укладывать их, как им вздумается.

В 1993 году Кен был одет в сетчатую рубашку, лавандовую жилетку без рукавов, а также носил одну сережку в левом ухе. Тогда он стал популярен среди потребителей ЛГБТК+ культуры.

Кен с серьгой в ухе расположил представителей ЛГБТ-культуры (фото: edition.cnn.com)

После "разрыва" с Барби в 2004 году Кен сменил имидж. Теперь он был или блондином, или брюнетом в штанах-карго, кожаной куртке и с массивной цепочкой.

В 2017 году дни Кена как белой белокурой куклы закончились. Тогда компания Mattel выпустила инклюзивную линейку кукол с разными цветами кожи, прическами и типами фигуры.

Инклюзивная линейка кукол (фото: edition.cnn.com)

С тех пор Mattel продолжает выпускать новые версии, включая кукол с темной кожей и естественными волосами, витилиго и некоторых, которые пользуются инвалидными колясками.