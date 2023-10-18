Женщина потратила 120 тыс. долларов, чтобы стать похожей на Барби. Смотрите, как она выглядит

33-летняя Алисия Амира, которая потратила 122 тысячи долларов на косметическую операцию, чтобы выглядеть как настоящая кукла Барби, претерпела еще одну серьезную трансформацию - и ее поклонники ошеломлены.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

Что известно о 33-летней модели из Швеции

Шведская модель OnlyFans Алисия Амира заявила, что ее миссия - стать человеческой куклой Барби. В результате ей сделали несколько операций на груди, лбу, глазах, щеках и губах, а также заполнили филлером щеки, нос, подбородок, вкололи ботокс по всему лицу.

Алисия мечтает выглядеть, как Барби (instagram.com/aliciaxamira)

В недавнем видео Алисия, одетая в ярко-розовое бикини и мини-юбку, представила свой последний образ.

Алисия сделала множество операций, чтобы стать похожей на Барби (instagram.com/aliciaxamira)



"Я удалила все свои татуировки, и оказалось, что я выгляжу еще более пластичной, чем вы думали. Мне это безумно по душе", - сказала она.

Поклонники задавались вопросом, удалила ли Алисия свои татуировки навсегда или она использовала макияж, чтобы скрыть их. Но девушка действительно избавилась от наколок навсегда.

Так Алисия выглядела до операций (instagram.com/aliciaxamira)

Отметим, что Алисия является также моделью на PornHub, там много видео с ней.