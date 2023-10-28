Напарник Барбі. Як з'явився Кен та як він виглядав у 60-х роках (фото)

Кен зустрічає Барбі

Кен - скорочення від Кеннета Карсона - з'явився на ринку іграшок як бойфренд Барбі через два роки після її дебюту в 1959 році. Він був доступний у двох стилях: білявий чи брюнет, виготовлений із твердого пластику, і був одягнений у дуже короткі червоні плавки. Він коштував 3,50 долара.

Пара познайомилася під час зйомок свого першого рекламного ролика в березні 1961 року. Барбі відвідувала танці, а Кен спостерігав за нею здалеку в смокінгу.

Це була любов з першого погляду. Вони продовжували відвідувати вечірки братства в університеті, пікніки та пляжні поїздки. Проте Кен все одно не був популярним серед покупців.

Перший пляжний образ Кена (фото: edition.cnn.com)

Образи Кена змінювали зі швидкістю вітру.

У 70-х він був типовою лялькою із копицею волосся, бакенбардами та волоссям на обличчі. Він був одягнений у білу водолазку та ситцевий піджак.

Уже в 90-х Кен з'явився з довгою недоглянутою гривою, справжнім гелем для волосся та маленьким гребінцем, який його власники могли використовувати, щоб укладати його, як їм заманеться.

У 1993 році Кен був одягнений у сітчасту сорочку, лавандову жилетку без рукавів, а також носив одну сережку в лівому вусі. Тоді він став популярним серед споживачів ЛГБТК+ культури.

Кен із сережкою у вусі викликав прихильність у представників ЛГБТ-культури (фото: edition.cnn.com)

Після "розриву" з Барбі у 2004 році Кен змінив імідж. Тепер він був або блондином, або брюнетом у штанах-карго, шкіряній куртці та масивному ланцюжку.

У 2017 році дні Кена як білої білявої ляльки закінчилися. Тоді компанія Mattel випустила інклюзивну лінійку ляльок із різними кольорами шкіри, зачісками та типами фігури.

Інклюзивна лінійка ляльок (фото: edition.cnn.com)

З того часу Mattel продовжує випускати нові версії, включаючи ляльок з темною шкірою та природним волоссям, з вітіліго та деяких, які користуються інвалідними візками.