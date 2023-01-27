"Нам была поставлена задача": Тищенко рассказал, зачем поехал в Таиланд

Народный депутат Николай Тищенко уехал в Таиланд и попал в связи с этим в огромный скандал. Он проигнорировал запрет на выезд за границу для политиков и чиновников, который ранее озвучил президент Владимир Зеленский. В Бангкоке тищенко должен был встретиться с украинцами, о чем свидетельствовал анонс.

После того, как в сети поднялось негодование, а в партии"Слуга народа" заявили об исключении из фракции Николая, он прокомментировал свою поездку на странице в Facebook.

Почему же Тищенко полетел в Таиланд?

Так, скандальный нардеп написал, что всем депутатам ранее было дано задание - развивать отношения со странами Азии.

"В декабре на совещании нам, народным депутатам СН, была поставлена ​​задача – развитие дружеских взаимоотношений в направлении Азии и Африки. Например, во Вьетнаме украинской делегации не было с 2014 года. Поэтому я действительно нахожусь с командировкой в ​​Азии. Все высшие руководители в курсе, как и глава моей фракции. Идет война и мы только выполняем приказы", - сообщил парламентарий.

Тищенко уточнил, что он не скрывает, где находится ни от кого, а все его встречи официальные и задокументированы.

"Напоминаю, что я являюсь сопредседателем группы дружбы с Вьетнамом. Первая остановка – Хошимин. В целях безопасности расскажу о результатах командировки по приезду в докладе", - продолжил Николай.

По словам Тищенко, заграницу он поехал, чтобы наладить дружественные отношения с Вьетнамом. Также он отметил, что его командировка продолжится.

"Ведь я действую исключительно в интересах Украины, которая сегодня включает в себя налаживание дипломатических отношений на международной арене для ускорения нашей Победы. Вернусь с положительным результатом для страны", - резюмировал он.

Интересно, что представитель Парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Тищенко за границу не отправлял.