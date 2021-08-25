В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг

В Україні офіційно зняли обмеження на відключення населення за заборгованість з оплати вартості комунальних послуг, яка передбачалася законодавством щодо умов адаптивного карантину (для непоширення коронавірусної інфекції).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідний закон , що вступив в силу.

До прийняття таких змін, на період дії карантину та 30 днів після нього заборонялося нарахування пені і штрафів за заборгованість за житлово-комунальні послуги та припинення надання таких послуг.

Згідно правок в законі така заборона буде діяти тільки в регіонах, де встановлено "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.

Постачальники мають право відновити відключення через 30 днів після того, як регіон вийде з «червоної» зони карантину. Таким чином, комунальні підприємства зможуть відключати боржників від газу, електроенергії та інших видів комунальних послуг.

Щоб відновити подачу комунальних послуг у разі відключення, побутовим споживачам крім погашення заборгованості доведеться також сплатити послугу повторного підключення. Наприклад, в залежності від технічних умов та регіону витрати побутових споживачів на відключення від електроенергії за борги і повторного узгодження протоколу можуть становити від 600 до 2000 грн.

Як повідомлялося раніше, Міністерство юстиції України наказом № 1061/5 від 23.03.2021 дозволило державним і приватним виконавцям накладати арешт на рахунки боржників за комунальні послуги, а банкам - автоматично списувати кошти з таких арештованих рахунків.