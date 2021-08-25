ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг

Новость на русском →
Київ, Середа 25 серпня 2021 15:46
В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг Фото: в Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні офіційно зняли обмеження на відключення населення за заборгованість з оплати вартості комунальних послуг, яка передбачалася законодавством щодо умов адаптивного карантину (для непоширення коронавірусної інфекції).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідний закон, що вступив в силу.

До прийняття таких змін, на період дії карантину та 30 днів після нього заборонялося нарахування пені і штрафів за заборгованість за житлово-комунальні послуги та припинення надання таких послуг.

Згідно правок в законі така заборона буде діяти тільки в регіонах, де встановлено "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.

Постачальники мають право відновити відключення через 30 днів після того, як регіон вийде з «червоної» зони карантину. Таким чином, комунальні підприємства зможуть відключати боржників від газу, електроенергії та інших видів комунальних послуг.

Щоб відновити подачу комунальних послуг у разі відключення, побутовим споживачам крім погашення заборгованості доведеться також сплатити послугу повторного підключення. Наприклад, в залежності від технічних умов та регіону витрати побутових споживачів на відключення від електроенергії за борги і повторного узгодження протоколу можуть становити від 600 до 2000 грн.

Як повідомлялося раніше, Міністерство юстиції України наказом № 1061/5 від 23.03.2021 дозволило державним і приватним виконавцям накладати арешт на рахунки боржників за комунальні послуги, а банкам - автоматично списувати кошти з таких арештованих рахунків.

Як повідомлялось, за даними Державної служби статистики України, борги населення за комунальні послуги станом на кінець червня 2021 року становили 70,6 млрд грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Комунальні платежі
NEWS
Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2"
Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2"
DAILY
Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій