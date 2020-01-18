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Податок на нерухомість торкнеться кожного: кому і скільки доведеться платити

STYLERЖиття    18.01.2020 - 09:36
Податок на нерухомість торкнеться кожного: кому і скільки доведеться платити
Податок на нерухомість (колаж РБК-Україна)

Податок на нерухомість в Україні торкнеться власників квартир площею понад 60 м. кв.

Податок на нерухомість в Україні з'явиться у 2020 році. Українцям доведеться платити за власне житло, якщо квадратура перевищує допустиму норму. 1,5% від мінімальної заробітної плати доведеться платити тим, чия квартира перевищує 60 квадратних метрів, а будинок — 120. Але, скільки саме платити українцям буде вирішувати місцева влада. Ставку можуть і скоротити, а от збільшити не можуть.

Крім відсотка податку місцева влада також може трохи варіювати квадратуру, за яку потрібно платити податок. Про це пише Obozrevatel.

Згідно з чинним законодавством, у цьому році українці будуть платити податок за минулий рік, тому ставка буде прораховуватися від мінімальної зарплати в минулому році. Варто відзначити, що оподатковується та нежитлова площа, наприклад, які-небудь прибудови.

“Якщо орган, що контролює, не вручив податкове/податкові повідомлення-рішення до 1 липня року, наступного за звітним, фізичні особи звільняються від відповідальності за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання (пп. 266.10.2 ПКУ)“, – пояснили у ДФС.

За які види нерухомості не потрібно платити:

  • за нерухомість у зоні відчуження;
  • за дитячі будинки сімейного типу;
  • за будинки та квартири дітей-сиріт і тих, хто втратив батьківське піклування;
  • за нерухомість у гуртожитках.

Після того, як прийшла квитанція на сплату податку, її необхідно заплатити протягом двох місяців. Якщо не вкластися в термін, доведеться платити штраф.

За умови затримки платежу до 30 днів – штраф 10%, від 30 днів – штраф 20%. Якщо людина взагалі відмовляється платити податок, то майно можуть заарештувати. Квитанцію повинні надіслати на адресу, де прописаний власник майна до 1 липня.

Якщо квитанція не прийшла, то слід звернутися в місцеве відділення фіскальної служби.

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