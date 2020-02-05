Українцям готують "податок на Facebook": як це відіб'ється на користувачах

YouTube і Facebook в Україні обкладуть податком (колаж: РБК-Україна)

Податок на Facebook і YouTube зробить деякі послуги дорожче на 20%

YouTube і Facebook в Україні хочуть обкласти податком. Про це йдеться в законопроєкті № 2634, зареєстрованому у Верховній Раді. Також пропонується обкласти податком інші соцмережі - Instagram, Twitter, а також міжнародні компанії - Google, Apple і Netflix, що надають користувачам відеоконтент. Як це нововведення відіб'ється на українцях - у матеріалі Styler.

Мова йде про двадцятивідсотковий податок на додану вартість (ПДВ) на послуги компаній-нерезидентів України. Таким чином автори законопроекту хочуть створити більш конкурентне середовище для українських компаній, що працюють з подібним контентом.

Але експерти висловлюють іншу думку. За словами Олександра Колтунова, керуючого партнера компанії, що працює в IT-сфері, такий крок створить додаткове навантаження на українські компанії, які просувають себе через рекламу в соцмережах, пише "Апостроф".

Що ж стосується світових гігантів, якщо вони погодяться платити ПДВ в Україні, то його вартість закладуть свої послуги. Відповідно, це плюс 20%, наприклад до музики чи ігор AppStore, послуг сайту бронювання Booking, а також до реклами в Facebook, YouTube або Google.

"Податок, який стягуватиметься з компанії у вигляді 20% ПДВ, ляже на клієнта. Тобто якщо товар коштував 1 гривню, то тепер буде додаватися 20 копійок. При цьому я сумніваюся, що ФБ зі свого прибутку заплатить хоча б 1%, не кажучи вже про 20%", - говорить експерт.