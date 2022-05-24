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Не накручуємо. В ОККО пояснили "захмарні" ціни на бензин

Новость на русском →
Вівторок 24 травня 2022 18:02
Не накручуємо. В ОККО пояснили "захмарні" ціни на бензин Фото: в ОККО пояснили високу вартість бензину (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Ціни на заправках в Україні захмарні й вони оновлюються практично щодня. Це пов'язано з тим, що скасовано державне регулювання цін на паливо. Буквально за пару днів ціна бензину злетіла до 51-52 гривні за літр, а дизпаливо до 57-58 гривень за літр.

Раніше були встановлені граничні ціни: на бензин - до 39,86 гривні за літр, дизпаливо - до 42,31 гривні за літр. Але за такими цінами на АЗС палива просто не було або ж купити його було дуже складно.

Популярну мережу заправок OKKO звинуватили в тому, що там "накручують" ціни на бензин. Однак в ОККО пояснили, чому такі високі ціни.

В ОККО відзначають, що ціни на паливо ніхто не малює за власним бажанням і в першу чергу, висока ціна пов'язана зі зростанням курсу долара і світових цін на нафту.

"Все набагато глибше - зараз на зростання цін на пальне впливає цілий ряд факторів. Насамперед зростання курсу долара і світових цін на нафту. Для порівняння в червні минулого року нафта торгувалася по $69 за барель, а станом на 17 травня, поточна ціна досягає $115 за барель і продовжує зростати", - йдеться в повідомленні.

Крім того, раніше вдавалося оптимізувати логістичні витрати за рахунок диверсифікації ресурсу. Частина палива їхала з Білорусі, ще частина - через південні порти, ще частина - через європейський кордон.

"Тепер ми зі зрозумілих причин відмовилися від пального з Білорусі, на 100% веземо пальне з Європи та конкуруємо за нього з європейськими країнами, а європейський ринок і сам відчуває дефіцит. Наприклад, Польща на сьогодні імпортує стільки ж, скільки Україна споживає в цілому, попри те, що у них є 2 власних діючих заводи", - пояснюють в ОККО.

Ще однією причиною названо нафтове ембарго, до якого готується Європа.

"Частина країн вже відмовляється від дешевої російської нафти та нафтопродуктів і шукає альтернативи, тим самим створюючи конкуренцію на ринку, що теж, як наслідок, тягне за собою подорожчання ресурсу.

Відповідно зараз в Україні будується новий ринок, наповнений виключно дорогим європейським ресурсом на тлі зростання курсу долара, ускладненої зовнішньої логістики та зруйнованої внутрішньої інфраструктури - нафтобаз і АЗК", - додали на АЗС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які ціни зараз на паливо на українських заправках.

А також розповідали про те, в Україні шахраї придумали нову аферу з бензином.

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