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Бензин і ДП продовжують дорожчати: які ціни на АЗС після скасування обмежень

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Україна, Понеділок 23 травня 2022 14:43
Бензин і ДП продовжують дорожчати: які ціни на АЗС після скасування обмежень Фото: ціни на бензин зросли на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 23 травня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Мережі АЗС оновлюють прайси після скасування обмежень за ціною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 50,84 гривень за літр (+3,35 гривень), на бензин А-95+ - 51,51 гривень за літр (+3,50 гривень), на дизельне паливо - 56,49 гривень за літр (+3,89 гривень), на автогаз - 39,24 гривень за літр (+0,20 гривень).

Нагадаємо, мережі АЗС 19 травня різко підняли ціни на бензин і дизельне паливо після публікації постанови Кабміну про скасування державного регулювання. Ціни на бензин злетіли 51-52 гривень за літр, на дизпаливо до 57-58 гривень.

Раніше перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлії Свириденко повідомила, що Уряд України призупинив державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Вона очікує, що максимальні ціни на дизельне паливо не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин - 52 гривні.

Раніше уряд забороняв продавати бензин дорожче 39,86 гривень за літр, дизельне паливо - 42,31 гривень за літр. Однак вільно купити паливо за цією ціною було важко або неможливо.

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