Не накручиваем. В ОККО объяснили "заоблачные" цены на бензин

Ранее были установлены граничные цены: на бензин - до 39,86 гривны за литр, дизтопливо - до 42,31 гривны за литр. Но по таким ценам на АЗС топлива просто не было или же купить его было очень сложно.

Цены на заправках в Украине заоблачные и они обновляются практически ежедневно. Это связано с тем, что отменено государственное регулирование цен на топливо. Буквально за пару дней цена бензина взлетела до 51-52 гривны за литр, а дизтопливо до 57-58 гривен за литр.

Популярную сеть заправок OKKO обвинили в том, что там "накручивают" цены на бензин. Однако в ОККО объяснили, почему такие высокие цены.

В ОККО отмечают, что цены на топливо никто не рисует по собственному желанию и в первую очередь, высокая цена связана с ростом курса доллара и мировых цен на нефть.

"Все гораздо глубже – сейчас на рост цен на горючее влияет целый ряд факторов. Прежде всего рост курса доллара и мировых цен на нефть. Для сравнения в июне прошлого года нефть торговалась по $69 за баррель, а по состоянию на 17 мая, текущего цена достигает $115 за баррель и продолжает расти", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранее удавалось оптимизировать логистические расходы за счет диверсификации ресурса. Часть топлива ехала из Беларуси, еще часть - через южные порты, еще часть - через европейскую границу.

"Теперь мы по понятным причинам отказались от горючего из Беларуси, на 100% везем горючее из Европы и конкурируем за него с европейскими странами, а европейский рынок и сам испытывает дефицит. Например, Польша на сегодняшний день импортирует столько же, сколько Украина потребляет в целом, несмотря на то, что у них есть 2 собственных действующих завода", - объясняют в ОККО.

Еще одной причиной названо нефтяное эмбарго, к которому готовится Европа.

"Часть стран уже отказывается от дешевой российской нефти и нефтепродуктов и ищет альтернативы, тем самым создавая конкуренцию на рынке, что тоже, как следствие, влечет за собой удорожание ресурса.

Соответственно сейчас в Украине строится новый рынок, наполненный исключительно дорогим европейским ресурсом на фоне роста курса доллара, усложненной внешней логистики и разрушенной внутренней инфраструктуры - нефтебаз и АЗК", - добавили на АЗС.